Football

Pelé ou Maradona ? "C’est l’Argentin qui brouille les cartes lors du Mondial 1986"

QUI C'EST LE PLUS FORT - Pour Chérif Ghemmour, journaliste à SoFoot et contributeur sur Eurosport, le Mondial 1986 remporté par l'Argentine de Diego Maradona sème le doute sur l'identité du plus grand joueur de football de l'histoire. L'intégralité de l'émission est à retrouver en podcast.

00:03:27, 11 vues, Hier à 08:47