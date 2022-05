Avec le Gabon, Pierre-Emerick Aubameyang n'ira pas au-delà de 72 sélections. Ce mercredi soir, la fédération gabonaise de football a annoncé la fin de la carrière internationale de l'attaquant du FC Barcelone, auteur de 30 buts avec les Panthères. "Après 13 ans de fierté à représenter mon pays, je vous annonce que je mets un terme à ma carrière internationale. Je tiens à remercier le peuple gabonais et tous ceux qui m’ont soutenu dans les bons comme dans les mauvais moments", écrit l'ancien Stéphanois dans ce communiqué.

L'attaquant de 32 ans a atteint les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des nations en 2012 (ndlr : égalant la meilleure performance établie en 1996) et n'a jamais réussi à qualifier son pays pour la phase finale de la Coupe du monde. Mais il est devenu meilleur buteur de l'histoire de sa sélection. En janvier dernier, il n'a pas disputé le moindre match de la CAN au Cameroun après avoir été testé positif au Covid-19 . Malgré le souhait de la FEGAFOOT de le voir poursuivre, Pierre-Emerick Aubameyang ne jouera plus en sélection.