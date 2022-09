Vendredi la Fédération bosnienne de football (NSBIH) a annoncé que l'équipe nationale disputerait un match amical contre la Russie à Saint-Petersbourg le 19 novembre prochain, soit un jour avant la Coupe du monde, pour laquelle aucune des deux nations n'est qualifiée. Pour rappel , la sélection russe a été exclue de toutes les compétitions interntionales par la IFA et l'UEFA après le début de l'invasion en Ukraine, et la Bosnie Herzégovine a échoué lors des phases de qualification. Une décision qui en a fait tiquer plus d'un, à commencer par les deux stars de l'effectif bosnien, le milieu de terrain Miralem Pjanic et l'attaquant Edin Dzeko, capitaine de la sélection.