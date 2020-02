La Fifpro, la Coupe du monde au Qatar, Liverpool... Platini avait des choses à dire

Michel Platini sera-t-il le conseiller personnel de Philippe Piat, président de la Fifpro ? Rien n'est moins sûr. Mais l'ancien président de l'UEFA a indiqué dimanche que le poste lui avait bien été proposé. "Philippe Piat, le président de la Fifpro m'a proposé de devenir son conseiller personnel" a affirmé M. Platini dans le Matin Dimanche, ajoutant: "J'ai toujours respecté et défendu les footballeurs. Et par mon vécu, je considère avoir la légitimité nécessaire". "Alors si je peux rendre service aujourd'hui, je le ferai avec plaisir, sans aucune arrière-pensée politique", déclare-t-il, avant d'ajouter: "Toutefois, rien n'est fait".

Fin janvier, la Fifpro s'était étonné de cette potentielle nomination, affirmant dans un communiqué "qu'aucun poste similaire n'a(vait) été évoqué, encore moins approuvé, par le comité de direction".

La Coupe du monde au Qatar ? "Une décision que j'ai prise seul"

Dans la longue interview qu'il a accordée au Matin Dimanche, Michel Platini revient également sur le déjeuner auquel il avait participé en novembre 2010 à l'Elysée avec le président Nicolas Sarkozy et l'émir du Qatar, quelques jours avant l'attribution du Mondial-2022 à ce pays. Il assure qu'il ne savait "pas que les Qataris seraient présents" et qu'il avait pris avant sa décision concernant son vote pour l'attribution de la compétition. "Ma décision était arrêtée: ce serait le Qatar. C'est une décision que j'ai prise seul en mon âme et conscience", dit-il. "Vous verrez, cette Coupe du monde du monde sera une expérience unique pour le fan, juge M. Platini, précisant: "Avec des stades proches les uns des autres, il pourra envisager de suivre trois matches le même jour".

Interrogé par ailleurs sur les performances de Liverpool qui caracole en tête du championnat d'Angleterre, l'ancien numéro dix des Bleus salue "un truc extraordinaire". "Jürgen Klopp "a créé une machine qui ne s'arrête pas". "Cet homme rayonne et offre, avec son sourire, une magnifique image. Il fait du bien au football", juge-t-il.