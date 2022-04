En fin de contrat avec Manchester United, Paul Pogba va très probablement quitter les Red Devils l'été prochain. Mais pour aller où ? Si le PSG serait intéressé par l'international français, ce dernier aurait une préférence pour un retour à la Juventus Turin selon Tuttosport. "Il attend les Bianconeri", rapporte le quotidien piémontais en pleine page, certain qu'un "Pogback" est possible lors du mercato estival.

Du côté du Parisien , on affirme ce mercredi que le PSG rêve de recruter Paul Pogba... et Aurélien Tchouaméni. Concernant le premier, le média francilien annonce qu'il souhaiterait bien rejoindre le club de la capitale, et qu'il "". Mais avant de le recruter, les dirigeants parisiens devront dégraisser. Enfin, pour le deuxième,explique qu'il s'agit d'un objectif prioritaire. L'AS Monaco devrait fixer un prix entre 80 et 100 millions d'euros. Toutefois, deux complications de taille : le Real Madrid s'est positionné et le joueur viserait un départ à l'étranger.