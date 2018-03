Pour la première fois, le PSG devient le club préféré des Français devant l'OM

Décidément, le PSG est bien la bête noire de l'Olympique de Marseille. Après avoir battu deux fois 3-0 son rival sur les terrains cette saison (Ligue 1-Coupe de France), le club parisien vient d'infliger une troisième défaite au club olympien. Cette fois, c'est sur le terrain... des sondages. Dans le cadre d'une étude commandée par la LFP et le syndicat Première Ligue sur le baromètre d'images des clubs professionnels, le PSG se retrouve pour la première fois tout en haut du classement des clubs préférés.

Le PSG devance l'OM et l'OL

"Êtes-vous supporter d'un club", voilà la question qui a été posée à un panel de 5001 personnes (de 16 à 75 ans) intéressées par le football. Et c'est ainsi que 22% de sondés ont répondu supporter le PSG, juste devant l'OM (20%) et l'OL (14%). Le club de la capitale peut savourer, lui qui réalise une hausse de 4%... et qui passe donc devant l'OM. Une grande première. Derrière ce podium, on retrouve l'ASSE (9%), Monaco (8%), Bordeaux (7%) puis Lille, Rennes et Lens (5%).