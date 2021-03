Un maillot noir, une bande rouge et un blason anniversaire : le Stade Rennais veut fêter dignement son 120e anniversaire. A l'occasion, un maillot spécifique a été crée par Puma et sera étrenné lors du match face à l'Olympique de Marseille ce mercredi. Plusieurs détails sont présents sur ce maillot qui n'est pas sans rappeler celui du centenaire du club. On remarque notamment l'inscription sur le col des noms des quatre étudiants qui ont fondé le club le 10 mars 1901.

