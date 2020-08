Pourquoi Rennes rêve de voir ces cinq équipes sacrées en Ligue Europa

LIGUE EUROPA - Après cinq mois de pause à cause de l'épidémie de coronavirus, le football européen reprend avec les 8es de finale de Ligue Europa. Une fin de compétition que le Stade Rennais va vivre suivre de très près. En fonction du vainqueur de la C3, les Bretons peuvent aller directement en Ligue des champions. Cinq équipes peuvent leur offrir ce beau cadeau. Et non des moindres.

Le Stade Rennais va avoir un œil attentif à cette fin de saison particulière en Ligue Europa. Et ce n'est pas seulement pour le plaisir d'assister à nouveau à des chocs en Coupe d'Europe. Les Rouge et Noir peuvent surtout être les autres grands gagnants de cette fin de parcours dans la deuxième compétition continentale. Ne vous méprenez pas : l'interruption liée au Covid-19 n'a pas troublé notre vision. Le Stade Rennais s'est bien fait éliminer dès la phase de poules de la Ligue Europa cette année. Julien Stéphan et ses protégés sont désormais de simples spectateurs. Cependant, ils pourraient aller directement en Ligue des champions en fonction du vainqueur de cette C3.

Avec sa belle troisième place acquise à l'issue de cette saison tronquée par la pandémie du Coronavirus, le Stade Rennais doit pour le moment disputer les qualifications pour la Ligue des champions. A son programme, il y a le troisième tour préliminaire qui se disputera sur un match (15 ou 16 septembre) puis un éventuel barrage (aller : 22 ou 23 septembre et retour : 29 ou 30 septembre). Deux obstacles qui ne sont pas forcément évidents à passer. Mais grâce à la Ligue Europa, le club breton pourrait s'éviter ces rendez-vous obscurs et aller directement à la case Ligue des champions.

Il existe en effet un cas qui ferait le bonheur des anciens coéquipiers de Romain Danzé : si le vainqueur de la Ligue Europa est déjà qualifié pour la prochaine C1 via son championnat. Le Stade Rennais hériterait alors d'un billet automatique, en tant que troisième du championnat de France. Et irait directement en phase de groupes de la Ligue des champions. Or, le plateau des huitièmes de finale de la C3 offre quelques espoirs aux Rouge et Noir. Il compte cinq équipes qui sont déjà parvenus à décrocher leur sésame dans leur championnat domestique. Et pas des moindres :

İstanbul Başakşehir, champion de Turquie

Shakhtar Donetsk, champion d'Ukraine

Inter Milan, deuxième de Serie A

Manchester United, troisième de Premier League

FC Séville, quatrième de Liga

Sur le papier, Manchester United, facile vainqueur à l'aller de Linz en Autriche 5-0, l'Inter Milan, qui devra cependant se débarrasser à Gelsenkirchen de l'accrocheuse équipe de Getafe, ou encore le FC Séville, opposé à une Roma en grande forme jeudi pour ce choc des 8es de finale disputé à Duisbourg, ont des belles têtes de favoris de l'épreuve. Et si tout va dans son sens, le Stade Rennais pourrait même être assuré de jouer la Ligue des champions dès le stade des demi-finales au vu du tableau du tournoi final inédit ("Final 8") prévu en Allemagne (ndlr : les demi-finales pourraient être Shakhtar - Inter et Séville – Manchester ou Istanbul).

Rennes va donc suivre cette Ligue Europa avec un intérêt certain. S'éviter un périlleux passage par les tours préliminaires et les barrages ne serait pas du luxe pour les hommes de Stéphan. Cela permettrait en plus de gagner du temps et de s'activer sur le marché des transferts avec la certitude de jouer pour la première fois la lucrative Ligue des champions. Ce qui change beaucoup de choses, aussi bien sportivement que financièrement.

