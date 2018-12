Premier League : De Bruyne incertain pour le choc face à Liverpool

Kevin De Bruyne n'est pas encore sorti d'affaire. Alors qu'il avait enchaîné trois matches face à Leicester en Cup, puis Crystal Palace et à nouveau Leicester, cette fois en championnat, De Bruyne était absent ce dimanche lors de la victoire face à Southampton (3-1).

Probablement pas à 100 %, c'est désormais sa participation au choc déjà décisif au sommet de la Premier League entre City et Liverpool jeudi (21h) qui est remise en cause, comme l'a annoncé son entraîneur Pep Guardiola en conférence de presse d'après-match. "Je ne sais pas comment Kevin se sent. Ce n'est pas un gros problème mais je ne sais pas s'il sera là jeudi (face à Liverpool)".