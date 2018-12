Liverpool : Matip, blessé, sera absent environ six semaines

Le défenseur de Liverpool, Joël Matip, s'est fracturé la clavicule lors du match de Ligue des champions mardi soir face à Naples, et sera indisponible pendant environ six semaines, a annoncé le club anglais mercredi. "Matip a été emmené à l'hôpital et à la lecture des examens une opération s'avère nécessaire", a fait savoir Liverpool dans un communiqué.

"Selon les premières indications, il sera indisponible environ six semaines, mais cela dépendra aussi de la manière avec laquelle Matip réagira aux traitements et à sa rééducation", est-il ajouté. Matip s'est mal réceptionné après un duel aérien, quelques minutes avant la fin de la rencontre remportée par les Reds (1-0). L'absence du défenseur international camerounais s'ajoute, dans le secteur défensif, à celle de Joe Gomez, qui s'est fracturé la jambe la semaine dernière.