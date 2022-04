“La famille est plus importante que tout”. C’est en ces mots que Manchester United a annoncé le forfait de son attaquant Cristiano Ronaldo pour le choc sur la pelouse de Liverpool, mardi soir. Moins de 24 heures après avoir connu C’est en ces mots que Manchester United a annoncé le forfait de son attaquant Cristiano Ronaldo pour le choc sur la pelouse de Liverpool, mardi soir. Moins de 24 heures après avoir connu la terrible perte de l’un de ses jumeaux durant l’accouchement, le Portugais a pris la décision de rester auprès de sa femme Georgina Rodriguez ainsi que de sa famille.

"La famille est plus importante que tout et Ronaldo soutient ses proches en cette période extrêmement difficile. Nous pouvons confirmer qu'il ne participera pas au match contre Liverpool à Anfield mardi soir et nous soulignons la demande de confidentialité de la famille”, a rapporté le club mancunien.

“Seule la naissance de notre petite fille nous donne la force de vivre ce moment avec un peu d'espoir et de bonheur", avait confié le quintuple Ballon d’Or. Il faudra bien sûr attendre pour connaître la date du retour de CR7, qui vit actuellement “la plus grande douleur que des parents puissent ressentir”, comme il l’a décrit.

