Un football et un masque (coronavirus)

Encore de nouveaux cas de coronavirus viennent perturber le bon déroulement du championnat russe. Orenburg a déclaré forfait pour son match face à Krasnodar, samedi, après que six joueurs aient été testés positifs au coronavirus. Quatre clubs ont pour l'instant été impactés, mettant en péril la fin de la saison.

Le FK Orenburg, touché par huit cas de contamination au coronavirus, a annoncé qu'il ne pourrait pas affronter samedi le FK Krasnodar, une semaine seulement après la reprise du championnat de Russie, perturbée par le coronavirus. Dans un communiqué, la Ligue russe a indiqué vendredi avoir été informée de cette décision qui donnera lieu à une victoire par forfait de Krasnodar, la deuxième d'affilée pour le club en course pour une qualification en Ligue des champions.

Orenburg avait annoncé jeudi que six de ses joueurs et deux collaborateurs avaient été testés positifs au coronavirus, devenant la quatrième équipe de D1 frappée par la pandémie depuis la relance du championnat en Russie. "Le club ne mettra pas en danger les supporteurs et les participants au match", a indiqué Orenburg dans un communiqué, alors que son équipe première a été placée en isolement.

Premier League russe Faible sanction pour le CSKA Moscou après des cris racistes contre Malcom 23/06/2020 À 20:26

"Il a également été décidé de ne pas envoyer l'équipe de jeunes", a poursuivi le club, qui pointe à l'avant-dernière place du championnat. La semaine dernière, le FK Rostov avait été contraint d'envoyer son équipe de jeunes pour affronter Sotchi après plusieurs cas de contamination. La rencontre s'était soldée par une gifle pour Rostov, très largement battu (10-1). Trois joueurs du Dinamo Moscou ont par ailleurs été contaminés par le coronavirus, poussant la Fédération russe à repousser au 19 juillet le match prévu samedi dernier entre le club moscovite et Krasnodar.

Un cas "suspect" a également été signalé chez un joueur du FK Ufa. Cette série de contaminations, dans quatre clubs, met en péril le maintien du championnat russe, suspendu en mars pour endiguer l'épidémie de coronavirus. Pour l'heure, la Ligue russe n'a pas évoqué la possibilité d'une nouvelle suspension mais a annoncé vendredi avoir voté une modification des règles du championnat.

Cette modification doit permettre aux équipes russes de présenter moins de titulaires pour chaque match et de ne pas être éliminées de la compétition en cas de forfaits répétés. La Première Ligue russe a jusqu'ici estimé que si un club devait être confronté à des contaminations, il perdrait sur tapis vert, à moins d'un accord pour un report avec son adversaire, ou s'il envoie une autre sélection.

Premier League russe A cause du coronavirus, Rostov envoie ses jeunes à Sotchi et subit une défaite écrasante 19/06/2020 À 20:25