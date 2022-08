Comment jouer sous les bombes, avec la peur au ventre de se retrouver pris pour cible ? Et comment organiser un championnat national dans un pays meurtri par la guerre ? A l'heure où tous les championnats européens repartent pour une nouvelle saison, la reprise de la Premier Liga ukrainienne n'est pas du même acabit, alors que l'invasion de la Russie débutée fin février se poursuit. Mais les instances ukrainiennes sont décidées : la nouvelle saison du "championnat de football débutera le 23 août", a affirmé mi-juillet le ministre de la Jeunesse et des Sports de l'Ukraine. Une annonce choc qui pose quelques questions alors que les conditions de ce retour se précisent.

Ad

Comment seront organisés les matches ?

Premier League ukrainienne Le championnat ukrainien reprendra le 23 août à huis clos 11/07/2022 À 20:18

Cela parait un peu lunaire. Alors que les clubs de football ukrainiens avaient décidé le 26 avril de mettre fin à la saison précédente qui avait été suspendue en février en raison de l'offensive russe, le championnat va donc reprendre ce mois-ci. Avec toutes les contraintes que cela comprend dans un pays en guerre. Comme nous l'a expliqué Andrew Todos, journaliste aux origines ukrainiennes qui a fondé le site spécialisé Zorya Londonsk sur le football ukrainien, plusieurs règles ont ainsi été érigées avant cette reprise :

Les matches se joueront sans spectateurs

Les matches se dérouleront uniquement dans la région de Kiev et dans l'ouest de l'Ukraine

Chaque stade doit avoir un abri anti-aérien

Les administrations militaires devront approuver en amont si le match peut se tenir.

Et si malgré cette dernière précaution, une attaque a lieu durant un match, la situation a été pensée. "Pendant les raids aériens, les matches seront interrompus et les joueurs, les entraîneurs et le personnel devront se rendre rapidement dans un abri", a précisé le ministre. Un contexte lourd mais qui ne refroidit pas les courageux prêts à reprendre leur activité : "Les footballeurs ont hâte de retourner sur le terrain et de faire leur travail quotidien, nous glisse Andrew Todos. Ils veulent donner un peu de répit aux Ukrainiens en offrant un peu de sport professionnel dans la vie des gens".

L'équipe du Shakhtar avant un amical en juillet 2022 Crédit: Getty Images

Des clubs vont-ils manquer à l'appel ?

Sans surprise, le championnat ne pourra pas reprendre avec tous les mêmes protagonistes. Certains clubs ne seront ainsi pas de la partie, pour diverses raisons. "Le FC Marioupol s'est retiré de la saison à venir en raison de l'occupation de sa ville", remarque par exemple le fondateur de Zorya Londonsk. Ville portuaire du sud-est de l’Ukraine dévastée par des semaines de bombardements, Marioupol est aujourd'hui aux mains des Russes.

D'autres clubs, comme le Desna Tchernihiv qui avait fait une apparition en Ligue Europa 2020-2021, doivent rester sur le carreau alors que leurs infrastructures ont été endommagées par les frappes des troupes de Vladimir Poutine. "Le stade Youri Gagarine du Desna Tchernihiv a été presque entièrement détruit. Il y a des cratères massifs dans le terrain", raconte encore Andrew Todos. Deux absents de poids.

Les joueurs étrangers seront-ils de la partie ?

Après le début de l'invasion russe, de nombreux joueurs étrangers ont logiquement quitté le pays pour se mettre à l'abri, eux et leur famille. La FIFA a ensuite donné la possibilité pour les joueurs et entraîneurs étrangers évoluant en Ukraine et en Russie, de signer des contrats ailleurs sans attendre la période officielle des transferts. Une dérogation prolongée le mois dernier jusqu'au 30 juin 2023. Forcément, ils ne reviendront donc pas tous malgré la reprise du championnat ukrainien.

Les étrangers qui joueront dans quelques mois en Ukraine sont même des exceptions. "Moins de 20 joueurs étrangers sont revenus dans les clubs ukrainiens avant la nouvelle saison, nous précise Andrew Todos de Zorya Londonsk. Beaucoup ont utilisé l'option de suspension de contrat de la FIFA. Cela signifie que la plupart des clubs ukrainiens ont désormais des équipes à prédominance ukrainienne. Le Shakhtar en particulier semble méconnaissable avec tous ses Brésiliens qui ne reviennent pas."

Quid des joueurs ou entraîneurs qui sont engagés dans les combats ?

Depuis le début du conflit et l'agression russe, de nombreux sportifs ou entraîneurs ont pris position. Certains ont même pris les armes pour tenter de défendre leur pays. Et les footballeurs ne font pas exception à la règle. Alors que vont-ils faire avec cette reprise ? "Quelques joueurs ont été impliqués dans les combats. Andriy Bohdanov (FC Kolos) a par exemple été dans la défense territoriale depuis les premiers jours et continue maintenant à être un membre de l'armée, nous répond notre spécialiste du foot ukrainien. Cependant, ce sont principalement les entraîneurs qui ont été plus directement engagés dans les combats".

Le plus célèbre ? Yuriy Vernydub. Celui qui avait créé l'exploit avec le Sheriff Tiraspol en phase de poules de Ligue des champions sur la pelouse du Real Madrid (2-1) en septembre dernier fait partie des forces armées depuis son départ du club moldave. Et s'il a repris une place sur un banc, il ne compte pas lâcher la défense de son pays. "Il est désormais entraîneur du FC Kryvbas, nous confie Andrew Todos. Il travaillera désormais à temps partiel entre l'entraînement et ses engagements militaires."

Premier League ukrainienne Les clubs ukrainiens stoppent le championnat sans champion 26/04/2022 À 22:08