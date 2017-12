Premier League - Arsenal : Olivier Giroud, six semaines sur le carreau ?

Il ne pouvait pas y avoir plus mauvais timing pour lui. Alors que la période des fêtes de fin d'année offre toujours son lot de matches en Premier League (et donc de turn-overs pour les équipes), Olivier Giroud ne pourra pas en profiter. Le Gunner est blessé depuis mardi dernier, et ce match de Coupe de la Ligue anglaise lors duquel il a dû s'arrêter stoppé net à l'issue d'une course, et il pourrait être absent un long moment.

Arsenal n'a pas encore communiqué sur le sujet mais, selon L'Equipe de ce dimanche, l'international français pourrait rester sur le carreau pendant près de six semaines. Dans son édition du jour, le quotidien sportif affirme que les examens complémentaires de Giroud se sont déroulés cette semaine et que le joueur souffre d'une "déchirure aux ischio-jambiers". "Le buteur des Bleus et d'Arsenal ne rejouera pas avant début février", avance également le journal.

Giroud dépité lors de sa sortie sur blessure contre West Ham en Coupe de la Ligue anglaise.Getty Images

Le pire moment

Si le diagnostic ainsi que la durée de l'indisponibilité n'ont pas (encore) été confirmés par le club londonien, la nouvelle reste bien mauvaise pour Giroud. Six jours avant sa blessure, l'ancien Montpelliérain avait fêté sa toute première titularisation de la saison en Premier League (à West Ham, 0-0), lui qui entre quasiment tout le temps en jeu (14 fois sur les 18 autres journées). Il espérait certainement pouvoir bénéficier de davantage de temps de jeu encore lors des 4 journées de championnat resserrées en 12 jours pour les Gunners (Liverpool, Crystal Palace, West Bromwich Albion, Chelsea).

C'est tout l'ironie de la situation actuelle d'Olivier Giroud : devoir rester au repos et se soigner alors qu'il a besoin de jouer et de retrouver du rythme en vue d'une place de titulaire à la prochaine Coupe du monde. On peut d'ailleurs se poser la question d'un possible lien entre cette blessure soudaine et le manque de matches à haute intensité joués par le Gunner cette saison. Le principal intéressé, Arsène Wenger ou encore Didier Deschamps se la posent certainement.