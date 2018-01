Arsenal : Ancelotti pour succéder à Wenger ? L'idée fait son chemin

Arsène Wenger vit-il ses derniers mois sur le banc d'Arsenal après 20 ans de bons et loyaux services ? L'hypothèse a pris de l'épaisseur jeudi. Le Corriere dello Sport affirme que le club anglais a d'ores et déjà trouvé un successeur au manager des Gunners. Et non des moindres, puisqu'il s'agirait de Carlo Ancelotti. Selon le quotidien italien, les dirigeants londoniens ont trouvé un accord avec l'ancien entraîneur du PSG sur la base d'un contrat de quatre ans et d'un salaire annuel de 10 millions d'euros.

Ancelotti, sans club depuis son éviction du Bayern Munich après la défaite face au PSG en Ligue des champions (3-0), pourrait ainsi retrouver la Premier League à en croire le média transalpin. Le Mister avait passé deux ans à Chelsea entre 2009 et 2011, remportant le titre de champion d'Angleterre et la FA Cup en 2010. Le Corriere dello Sport souligne cependant que la Fédération italienne espère toujours le convaincre de prendre le poste de sélectionneur, vacant depuis l'élimination de l'Italie face à la Suède en barrage pour la Coupe du monde 2018.

Malgré l'annonce du quotidien italien, l'affaire semble donc encore loin d'être bouclée. Et Wenger n'est pas encore parti. L'Alsacien avait prolongé son contrat pour deux années supplémentaires en mai dernier et son nouveau bail court jusqu'en juin 2019. Jusqu'ici, il a toujours eu le soutien de ses dirigeants. Mais la saison décevante d'Arsenal, sixième de Premier League et éliminé dès le 3e tour de la Cup, pourrait finalement avoir raison de leur patience.