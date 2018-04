Mercato - Kevin De Bruyne : "J'aurais pu signer au PSG"

Ce n'est pas un scoop, le PSG a tenté de recruter Kevin De Bruyne lors de l'été 2015. Le milieu belge l'avait déjà révélé par le passé, il l'a confirmé ce vendredi dans un entretien accordé à la BBC, expliquant les raisons de son choix.

"J’avais l’option d’aller au Bayern Munich, au PSG ou de rester à Wolfsbourg, mais j’ai pensé que pour moi, le type de football joué à Manchester City me conviendrait mieux", a ainsi confié le Belge, reconnaissant aussi avoir été séduit par l'insistance des Citizens. "Avec un club comme City, tu reçois le package total : un grand championnat, la réputation, l'assurance de se battre pour des titres, que ce soit en championnat ou en Europe, et l'aspect financier", avait aussi expliqué son agent en 2015.

" La priorité du PSG, c'était De Bruyne, pas Di Maria "

Lors de l'été 2015, le Diable Rouge venait de boucler une excellente saison avec Wolfsbourg (16 buts et 28 passes décisives toutes compétitions confondues) et était très courtisé. Son agent assurait d'ailleurs aussi à l'époque que son poulain avait été la priorité des dirigeants parisiens cet été-là : "J'ai rencontré Olivier Létang (directeur sportif adjoint du PSG à l'époque) à quelques reprises. On a d'abord envisagé le rôle éventuel de Kevin avant de parler chiffres. Leur priorité s'appelait Kevin De Bruyne et non Angel Di Maria", déclarait ainsi Patrick De Koster le 18 août 2015 au magazine belge Sport/Foot Magazine.

Quelques jours plus tôt, Angel Di Maria avait rejoint le PSG en provenance de Manchester United contre environ 63 millions d'euros. Le 30 août, à la veille de la fermeture du marché estival et malgré une relance du PSG, Kevin De Bruyne filait lui à Manchester City pour environ 75 millions d'euros. Il rejoignait alors une équipe entraînée par Manuel Pellegrini (Pep Guardiola arrivera un an plus tard) qui avait été sacrée championne d'Angleterre en 2014, mais venait de terminer deuxième de Premier League derrière le Chelsea de Jose Mourinho (avec toutefois la meilleure attaque du championnat).

Trois ans plus tard, De Bruyne n'a probablement aucun regret. Il réalise la meilleure saison de sa carrière et pourrait remporter dès ce week-end la Premier League en cas de victoire dans le derby, lui qui pointe en tête du classement des meilleurs passeurs du championnat d'Angleterre (15 offrandes) et se dispute le titre de meilleur joueur du Royaume avec Mohamed Salah. Comme Paris, il devra en revanche sans doute patienter au minimum encore un an pour assouvir ses rêves de sacre européen, même si la confrontation avec Liverpool n'a peut-être pas encore livré tous ses secrets.