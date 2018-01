La FA poursuit Wenger après ses propos contre l'arbitrage

L'année 2018 débute mal pour Arsène Wenger sur le plan extra-sportif. Le technicien d'Arsenal s'est vu officiellement ouvrir une enquête contre lui par la FA, la Fédération anglaise de football, pour son comportement envers le corps arbitral quelques instants après le match nul disputé samedi dernier entre West Bromwich Albion et Arsenal (1-1). Il dispose jusqu'à vendredi (19h00 heure française, 18h00 heure locale) pour faire savoir sa version des faits à la FA.

Venu dans le vestiaire des arbitres quelques instants après la fin de la rencontre de championnat, l'Alsacien avait ouvertement remis en cause l'intégrité du corps arbitral. Ce dernier avait en effet sifflé un penalty en faveur de WBA en toute fin de partie et ainsi privé les Gunners d'une importante victoire. Mike Dean, l'arbitre principal, avait estimé à ce moment-là que Calum Chambers avait effectué une main dans la surface de réparation lors d'un duel avec Kieran Gibbs.

" Mais il doit les mettre où ses mains ? Dans ses poches ? Il n'en a pas "

Furieux après Mike Dean, le manager du club londonien avait donc sorti la mitraillette en conférence de presse et refait la scène de manière très ironique. "Il n'y a pas penalty, il n'y avait pas faute, le geste de la main n'est pas volontaire. On ne peut pas jouer au football comme ça", avait-il déclaré. "Le défenseur est tellement proche du tireur, il suffirait de rentrer en surface et de botter le cuir sur le bras d'un défenseur pour obtenir un penalty. Mais quand il s'est déplacé, il n'a pas levé les bras ! Mais il doit les mettre où ses mains ? Dans ses poches ? Il n'en a pas ! Je crois que l'arbitre ne l'a même pas vue (la faute, ndlr)."

Ce n'est pas la première fois que Wenger s'emporte contre l'arbitrage depuis qu'il est Arsenal, mais le mois de décembre 2017 l'avait particulièrement rendu chafouin sur le sujet. Notamment après la défaite de ses joueurs face à Manchester United (1-3) au début du mois. Furibard, Wenger avait refait le portrait du niveau d'arbitrage Outre-manche qu'il considère clairement comme préhistorique. "Oui je suis en colère (contre l'arbitrage, ndlr). Hier soir j'ai regardé Naples-Juventus à la télévision. Il y avait un arbitre de classe mondiale. Vous voulez bien analyser, alors regardez la différence entre eux et nous. Et vous verrez."