Il n'y aura donc pas eu besoin d'attendre le coup d'envoi de l'arbitre pour que le derby de Manchester débute. Toujours très attendu, ce dernier, qui a lieu samedi (18h30), a été lancé par Pep Guardiola ce vendredi après-midi lors de la traditionnelle conférence de presse d'avant-match. D'ordinaire plutôt calme et posé, l'entraîneur de City a lancé les hostilités. S'il ne s'est pas attaqué directement à United ou José Mourinho, il a tenu à répondre à Mino Raiola, qui l'avait récemment qualifié de "lâche" et de "chien". Le tout avec un mélange de sarcasme et d'ironie.

"Enfin, les gens découvrent mes secrets : je suis un méchant, je suis un lâche", a tout d'abord expliqué Guardiola. "Je ne comprends pas pourquoi je suis un méchant. Je ne lui parle jamais, il n'a donc aucune influence sur mon opinion. Comparer quelqu'un à un chien, c'est mal. Ce n'est pas bien. Il doit respecter les chiens", ironise le coach de Manchester City. Puis, il a fait une déclaration fracassante.

"Il y a deux mois, il m'a offert Mhkitaryan et Pogba pour jouer avec nous. Pourquoi ? Pourquoi a-t-il fait cette offre ?", lâche Pep Guardiola, avant d'en remettre une couche. "Si je suis un méchant et qu'il doit protéger ses joueurs, il doit savoir qu'il ne peut pas offrir ses joueurs à un gars comme moi, un chien", poursuit-il. "Pogba est un grand joueur, un top joueur. Mais j'ai dit non, il est trop cher."

Raiola réagit dans la foulée

Forcément, ces déclarations font déjà la Une de tous les sites britanniques. Et de son côté, Mino Raiola n'a pas tardé à répondre à Guardiola. "Je n'ai jamais parlé à Guardiola. Je ne lui aurais pas parlé des joueurs, j'aurais discuté avec Manchester City. C'est un club fantastique avec un manager fantastique", a expliqué l'agent à la BBC. Le tout en ne niant pas avoir proposé Pogba et Mkhitaryan à Manchester City.

De son côté, Paul Pogba a lui aussi tenu à répondre à Guadiola. Mais cette fois, plus implicitement que son agent. "Say what" ("Quoi ?"), écrit ainsi le milieu de terrain sur Twitter. Un message accompagné d'une photo de lui tendant l'oreille pour mieux entendre. Oui, le derby est bel et bien lancé !