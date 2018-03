Mino Raiola : "Pep Guardiola est un chien, un lâche"

Mino Raiola est en roue libre depuis quelques jours. Après s'en être pris publiquement à la fédération italienne, qui le "dégoûte" après la nouvelle non-convocation de son joueur Mario Balotelli, voilà que le sulfureux agent s'en est pris à Pep Guardiola, sans aucun doute sa cible préférée. La raison ? Il n'a jamais vraiment digéré le traitement que l'entraîneur espagnol avait réservé à Zlatan Ibrahimovic lors de son passage au Barça (2009-2010).

Toujours virulent lorsqu'il parle de Guardiola, Raiola l'a donc de nouveau été ce week-end. Dans des propos rapportés par le Mirror, il l'a ainsi qualifié de "chien"... "C'est un lâche, un chien. En tant qu’entraîneur, il est fantastique, mais en tant que personne, c’est un zéro absolu, un chien, un lâche", lâche tout d'abord l'agent de Zlatan Ibrahimovic. C’est comme un prêtre. Fais ce que je dis, ne fais pas ce que je fais. Si Manchester City gagne la Ligue des Champions, on dira que c’est "oh quel entraîneur c’est", mais je détesterai ça", poursuit-il.

Pas rassasié, il en a remis une couche dans la foulée. "Un jour, Guardiola a dit à Zlatan de venir le voir si jamais il avait des problèmes ou des requêtes. Mais au moment où ça s’est passé, il l’a juste ignoré et ne le faisait pas jouer. Il ne lui disait même plus bonjour. Il a fait la même chose à Maxwell qui est un homme charmant", explique Raiola. "J'ai donc dit à Zlatan de garer sa Ferrari à la place de l’entraîneur. Une fois, je suis allé vers lui dans les couloirs de Wembley, seulement Adriano Galliani, l’administrateur de l’AC Milan m’a stoppé. Coup de chance pour Guardiola...", conclut l'agent italo-néerlandais. C'est certain, il ne passera pas ses prochaines vacances avec l'Espagnol.