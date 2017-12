Premier League : Manchester United concède le nul contre Southampton (0-0) et perd sa 2e place

Il était temps que l'année 2017 se termine pour les Red Devils de José Mourinho, qui sera plus chafouin que jamais à l'approche du réveillon. Après le carton de Chelsea, Manchester United a montré un bien pale visage sur sa pelouse face à Southampton, ne pouvant rien faire de mieux qu'un nul sur un score vierge (0-0). Au classement, la conséquence est directe : alors qu'ils luttaient encore pour le titre il y a quelques semaines, les Mancuniens sont désormais troisièmes et obligés de regarder dans le rétroviseur. Pour ne rien arranger, ils ont vu Romelu Lukaku quitter la pelouse sur civière et sous assistance respiratoire après un choc tête contre tête.

Sous pression après les victoires de ses concurrents, Manchester United n'a toujours pas retrouvé la confiance. A l'image d'un Henrikh Mkhitaryan méconnaissable, les Red Devils n'ont pas réussi grand-chose face à des Saints qui n'ont pas cherché à en profiter outre mesure. Sans étincelle, ni jambe ni envie, les hommes de José Mourinho ne méritaient pas mieux qu'un point pour conclure un mois de décembre 2017 bien moribond. Le coach portugais se réfugiera peut-être derrière la sortie de Romelu Lukaku, touché à l'arrière du crâne sur un duel aérien avec Wesley Hoedt (0-0, 8e). Contraint de quitter ses partenaires sur des images qu'on préfère ne jamais voir, le Belge s'était procuré la meilleure occasion jusque-là, une tête passée juste au-dessus. Pour le moment, le club n'a pas communiqué sur l'état de santé de son joueur.

Des Red Devils intermittents et peu concernés

Toujours est-il que la blessure de Lukaku ne peut pas expliquer cette nouvelle contre-performance des Red Devils, lesquels n'ont jamais mis les ingrédients pour se mettre dans le bon sens, notamment en termes de pressing et de vitesse. Les entrées en jeu de Marcus Rashford et d'Anthony Martial, réclamé par le public d'Old Trafford, n'y ont rien changé. Manchester United peut même remercier David De Gea, auteur de deux parades décisives face à James Ward-Prowse (0-0, 7e) et Shane Long (0-0, 50e). En face, Alex McCarthy a été beaucoup plus tranquille. C'est dire.

Manchester United concède donc un troisième match nul de rang en championnat et n'a signé que deux victoires depuis sa défaite face à Manchester City, celle qui a déréglé la machine. Avec une telle série, la troupe de José Mourinho, qui a abandonné sa deuxième place à Chelsea, n'est plus sereine et doit regarder derrière, Liverpool n'étant plus qu'à trois points. Le tout, à 48 heures d'un déplacement compliqué sur la pelouse d'Everton. A défaut de bien terminer 2017, autant bien démarrer 2018. Même sans Lukaku.