"Il ne vaut pas 84 millions" ou "pas cher pour moi" : outre-Manche, le transfert de Van Dijk divise

Certains ont encore du mal à y croire. A la surprise générale et contre toute attente, Virgil van Dijk, annoncé plutôt du côté de Manchester City, s'est finalement officiellement engagé à Liverpool. Mais le plus fou reste certainement la somme dépensée par les Reds pour le défenseur de Southampton : 84 millions d'euros ! Un transfert record qui fait donc de l'international néerlandais le défenseur le plus cher de l'histoire juste devant... Benjamin Mendy (57,5 millions d'euros dépensés par Manchester City l’été dernier).

Et forcément, la presse anglaise évoque à la grande majorité ce transfert historique. Si Manchester City occupe le devant de la scène de tous les quotidiens sportifs après sa nouvelle victoire face à Newcastle (0-1), Virgil van Dijk et ses 84 millions d'euros ne sont jamais bien loin. L'Express parle ainsi de "transfert record" pendant que le Telegraph explique que Jürgen Klopp a "enfin son homme à 84 millions d'euros"...

De son côté, le Sun annonce que l'entraîneur allemand de Liverpool a "fracassé" le record du prix d'un défenseur, le tout pendant que le Times précise que Liverpool a "devancé" Manchester City dans la course au défenseur de Southampton. "Mon rêve est devenu réalité", met en Une le Mirror, rapportant ainsi les paroles de Virgil van Dijk après son transfert à Liverpool.

" Le double du prix de Lindelöf, c’est pas cher payé ! "

Mais outre la presse britannique, les consultants de la Premier League ont également (et forcément) un avis sur la question. "Il est meilleur dans les airs que moi, plus rapide que moi et il ne marque pas de but contre son camp ! Je ne suis pas sûr, mais le double du prix de Lindelöf, c’est pas cher payé !", confie de son côté l'ancien capitaine de Liverpool, jamais avare quand il s'agit d'envoyer un petite tacle à Manchester United.

"Liverpool avait besoin de défenseurs et a dû payer le prix pour l’avoir. C’est la loi du marché et ça ne va pas changer. C’est une affaire exceptionnelle pour Southampton", explique quant à lui Gary Neville, ancien défenseur des Red Devils. "Si Liverpool peut mettre un terme à leur faiblesse durant les grands matches quand ils sont sous pression, les gens oublieront les sommes dépensées, surtout s’ils remportent des trophées avec une bonne défense, poursuit-il. (...) J’avais été surpris l’été dernier quand j’ai vu 50 millions de livres dépensées pour Kyle Walker, mais il a été très bon. C’est surtout la manière dont le marché s’est envolé qui me choque."

Mais le plus acerbe, c'est incontestablement Alan Shearer. Au micro de la BBC, l'ancien buteur de Newcastle s'est lâché : "Van Dijk est un bon joueur, oui, mais pour 84 millions ? Non, il ne les vaut pas". Critique, Shearer s'est surtout attardé sur la stratégie des Reds, obligés à surpayer le Néerlandais : "Southampton aurait pu dire n'importe quel prix, ils savaient que Liverpool était désespéré d'avoir un défenseur central. On dit depuis des années maintenant que les transferts ont dépassé le plafond et celui-ci l'a porté à un autre niveau".