Revanche, possession, Mahrez… comment Puel a redressé Leicester

Le discours de Craig Shakespeare ne passait plus ? La langue de Molière a reboosté Leicester. Depuis l'arrivée de Claude Puel à la tête des champions d'Angleterre 2016, le 25 octobre, ces derniers sont passés de la 14e à la 8e place de Premier League.

Leicester sans Puel, c'est deux victoires et neuf points en neuf matches de championnat. Avec lui, le bilan, à défaut d'être exceptionnel, est bien plus reluisant : cinq succès et dix-sept unités glanées, également en neuf rencontres.

Victoire symbolique à Southampton

Le redressement des Foxes est notamment passé par quatre victoires de suite, dont une face à Tottenham (2-1, le 28 novembre). Point d'orgue de cette série, interrompue samedi dernier : un succès éclatant à Southampton, le 13 décembre (1-4). Joli pied de nez pour Puel, viré des Saints durant l'intersaison, malgré un exercice 2016/2017 plutôt convaincant.

Qu'est-ce qui a changé, tactiquement ? Le jeu de Leicester s'appuie de plus en plus sur la possession du ballon, à l'initiative de l'ancien coach niçois. Le 9 décembre dernier, les Foxes ont ainsi tenté 562 passes lors de leur succès 3-2 à Newcastle, soit leur plus grand total dans un match de Premier League depuis la comptabilisation de cette statistique (2003/2004), selon la BBC.

Le réveil de Mahrez, l'avènement de Gray

Le regain de forme de Leicester est donc global. Mais si un seul joueur devait l'illustrer, ce serait Riyad Mahrez. Son retour au premier plan coïncide avec le départ de Craig Shakespeare − il avait été l'un des grands artisans de la victoire de Leicester à Swansea (1-2), durant le court intérim de Michael Appleton − puis l'arrivée de Claude Puel.

Le technicien français a d'abord tenté de recentrer le meilleur joueur africain de l'année 2016, en "neuf et demi" au soutien de Jamie Vardy, avant de se résoudre à l'aligner sur l'aile droite, mais en lui offrant beaucoup plus de liberté. Résultat : sous les ordres de Puel, Mahrez a marqué quatre buts en neuf rencontres, en championnat, contre un seul avant sa prise de fonction.

Riyad Mahrez (Leicester), lors de la victoire des Foxes à Newcastle - Premier League, 9 décembre 2017 (2-3)Getty Images

Enfin, dans le registre de l'éclosion plus que dans celui de la résurgence : Demarai Gray (21 ans) s'épanouit depuis deux mois, trois réalisations à la clé. International espoir qui foule les pelouses de Premier League depuis 2015/2016, le jeune attaquant anglais n'est pas une trouvaille de Puel. En revanche, ses performances satisfaisantes concordent avec la réputation de son nouveau coach, connu pour expérimenter l'adage selon lequel le talent n'attend pas le nombre des années.

Le révélateur Man U

La lourde défaite des Foxes samedi dernier, à domicile, face à Crystal Palace (0-3) − suivie d'un match intéressant mais au résultat décevant mardi en Coupe de la Ligue anglaise, contre Manchester City (1-1, 3-4 aux tirs au but) − a prouvé à quel point la bonne dynamique de Leicester était fragile. En terrassant Manchester United, deuxième de Premier League, ce samedi au King Power Stadium, les hommes de Claude Puel lui donneraient une tout autre consistance.