Fair-play financier : Guardiola confiant pour Manchester City

Pep Guardiola espère que Manchester City, soupçonné d'avoir contourné les règles du fair-play financier, échappera à une exclusion de la Ligue des champions alors que l'UEFA doit bientôt rendre les conclusions de son enquête. "Nous ne serons pas exclus (de la Ligue des champions, sanction encourue par City). C'est ce que je pense parce que j'ai confiance en mon président (Khaldoon al Mubarak) et mon directeur exécutif (Ferran Soriano), confiance en leurs explications. Je leur fais confiance", a insisté l'entraîneur mancunien. "Mais si sanction il y a, parce que l'UEFA l'a décidé, nous l'accepterons et on avancera", a-t-il ajouté.

Une commission indépendante se penche sur les allégations de l'hebdomadaire allemand Der Spiegel dans le cadre des "Football Leaks" et fournira des réponses "très bientôt", a indiqué lundi le président de l'UEFA, Aleksander Ceferin, à la sortie d'une réunion du comité exécutif de l'organisation. Selon ces informations, Manchester City aurait contourné les règles de fair-play financier en autorisant ses sponsors des Emirats arabes unis à injecter d'importantes sommes d'argent dans le club, propriété de l'émirati Cheikh Mansour depuis 2008.

Le club mancunien risque une exclusion de la Ligue des champions si les allégations étaient avérées. En 2014, il avait écopé d'une amende de 60 millions d'euros, dont 20 millions d'euros fermes, et de restrictions financières (plafonnement masse salariale, limitation du nombre de joueurs) pour non-respect du fair-play financier.