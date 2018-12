Laporte, le malaise avec Deschamps perdure

On peut être l'un des joueurs les plus cotés de la Liga, courtisé par les plus grands clubs, et demeurer inconnu au bataillon dans son propre pays. On peut devenir le deuxième défenseur le plus cher du monde, évoluer avec les superstars de Manchester City et rester le neuvième choix dans la tête de son sélectionneur. Voici un bref résumé de la situation d'Aymeric Laporte en France, joueur qui participe actuellement à sa septième saison au haut niveau et qui n'a connu pour l'heure que deux convocations en Bleu… pour aucune sélection.

Interrogé par la chaîne de télévision EiTb, Laporte s'est montré une nouvelle fois direct sur le sujet cette semaine. "Il y a un sélectionneur et il ne m'appelle pas, a-t-il rappelé dans une vidéo publiée mercredi sur le site du média espagnol. Je dois donc attendre, continuer à travailler et c'est tout. Je pourrais être champion du monde oui... mais ce sont les décisions du sélectionneur, qui ne m'appelle pas pour des raisons personnelles, je pense."

Aymeric Laporte, le défenseur central de Manchester City.Getty Images

" Tôt ou tard il sera sélectionné "

Ce n'est pas la première fois qu'Aymeric Laporte s'étonne publiquement de cette situation, lui qui estime par ailleurs ne pas avoir de prise sur le sélectionneur des champions du monde. "Je ne vais pas l’appeler. Pourquoi ? Clamer quelque chose ? Non, évidemment, a affirmé le joueur de 24 ans. Je bosse tous les jours avec mon club pour être appelé en sélection. La seule personne qui peut résoudre ce problème, c’est l’entraîneur."

Arrivé à Manchester City à l'hiver 2018 et rapidement devenu une pièce maîtresse du système de Pep Guardiola, Laporte n'a toujours pas démarré la moindre minute en Bleu dans sa carrière. Et le Basque a notamment vu passer Raphaël Varane, Samuel Umtiti, Laurent Koscielny et Presnel Kimpembe devant lui, mais aussi Adil Rami, Mamadou Sakho, Kurt Zouma ou encore Eliaquim Mangala.

"Tôt ou tard, il sera sélectionné en équipe de France", affirmait de son côté Pep Guardiola en octobre dernier. "C'est compliqué de trouver un défenseur central gauche aussi fort que lui dans le monde", disait-il également en vantant (entre autres) la qualité de passes de l'ancien défenseur de Bilbao. Des louanges qui se traduisent dans les chiffres puisque Laporte est tout simplement le joueur de champ le plus utilisé à Manchester City cette saison (il a participé à tous les matches de Premier League et de C1), seul le gardien Ederson comptant une titularisation supplémentaire.

Vidéo - Guardiola : "Laporte a une haute estime de lui, une arrogance importante" 01:29

" Je n'ai même pas la double nationalité "

Désormais cadre dans un très grand club, Aymeric Laporte espère bien convaincre Didier Deschamps de lui faire enfin confiance. Et s'il fallait une preuve de son ambition, l'évolution de son discours concernant la sélection espagnole en est une bonne. "J'ai choisi la France. Je suis français, a-t-il également lâché lors de son interview pour EiTb. Je n'ai même pas la double nationalité. Je ne vais pas la demander."

Il y a un peu plus d'un an, Laporte s'était montré bien mois fermé à cette option lors d'une sortie médiatique très remarquée dans L'Equipe. "Si on ne fait pas appel à moi, il y a aussi une alternative possible et intéressante, avait-il avancé. J'ai une partie de moi qui est espagnole car je vis là-bas depuis huit ans." Depuis, le Citizen a découvert l'Angleterre, rencontré Guardiola, il a remporté la Premier League et disputé un quart de finale de Ligue des champions. De quoi prendre son mal en patience ?