Et si Arsenal était enfin lancé ? On a envie d’y croire, après les deux succès de suite contre Chelsea (3-1) et à Brighton (0-1) des Gunners. Surtout, c’est un nouveau match à leur portée qui est offert aux joueurs de Mikel Arteta avec ce déplacement sur la pelouse de West Brom, l’avant-dernier de Premier League. Les Baggies n’ont gagné qu’un seul match cette saison et restent sur une humiliation reçue à domicile face à Leeds (0-5). Arsenal n’est certes pas en réussite à The Hawthorns, le stade de WBA, où il n’a pas gagné depuis trois saisons (un nul, deux défaites). Le timing semble toutefois idéal ici pour les Gunners, en réussite et enfin en confiance, à l’image d’un Lacazette décisif, alors que leur adversaire est au fond du trou : la victoire d’Arsenal (qui n’a jamais gagné trois matchs de suite en PL cette saison) nous semble écrite ici.

Le coup à tenter : Everton se soigne

Le report du match contre Manchester City il y a quelques jours est tombé au plus mauvais des moments pour Everton, qui restait sur quatre succès consécutifs avant d’aborder ce choc. Les Toffees ont dû abandonner leur 2ème place au classement, de quoi les frustrer avant de recevoir West Ham. La bonne nouvelle, c’est que Carlo Ancelotti va récupérer pour ce match Richarlison, même si certains titulaires manquent encore à l’appel (Digne, Allan, James). Malgré ces absences, Everton, qui sera plus frais que son adversaire, nous semble capable de dominer West Ham, qui n’a plus gagné depuis quatre rencontres (trois nuls et une défaite). Les Hammers se sont lourdement inclinés pour leur dernier déplacement à Goodison Park en début de saison en League Cup (4-1) et ont mordu la poussière sur la pelouse d’Arsenal, Liverpool ou Chelsea déjà en championnat. Autant d’éléments qui nous font pencher vers un succès des Toffees ici.

Le gros coup : Bielsa frustre Mourinho

C’est l’un des chocs de ce début d’année en Premier League. En perte de vitesse, Tottenham affronte Leeds, capable du meilleur comme du pire. Les Spurs restent sur quatre matchs sans succès, avec un niveau de jeu inquiétant. Le duo Son - Kane (20 des 26 buts de leur équipe) ne suffit pas à cacher les difficultés chroniques de cette équipe, qui n’a pris que onze points en sept matchs à domicile cette saison. C’est peut-être le meilleur moment pour affronter Tottenham, en plein doute, pour Leeds. Les joueurs de Marcelo Bielsa restent sur une démonstration contre West Brom (0-5), alors qu’ils avaient été humiliés par Manchester United lors de leur déplacement précédent (6-2). Les Peacocks ont déjà fait douter Liverpool (4-3) et ont battu Everton (0-1) à l’extérieur (où ils n’ont pas encore fait de match nul) cette saison : ils nous semblent capables de bousculer les Spurs et de ramener un point ici.

