Leicester : des milliers de supporters rendent à nouveau hommage à Vichai Srivaddhanaprabha

La foule a bravé la pluie battante alors que les "Foxes" s'apprêtaient à jouer à domicile pour la première fois depuis l'accident d'hélicoptère qui a coûté la vie au milliardaire thaïlandais, ainsi qu'à quatre autres personnes, le 27 octobre aux abords du stade. Beaucoup de fans ont arboré des maillots du club, certains avec le nom de "Vichai" floqué dans le dos. D'autres ont chanté, ou encore brandi drapeaux et bannières en soutien au club.

Sous la houlette de Vichai Srivaddhanaprabha, Leicester a produit l'une des plus grandes surprises de l'histoire du football anglais en remportant la Premier League en 2016, après avoir débuté la saison avec une cote de 5.000 contre 1 selon les bookmakers. La marche de samedi a d'ailleurs été appelée la marche 5000-1 en reconnaissance de cet exploit. Le charismatique thaïlandais était devenu une figure incontournable du club et de la ville.

"Aucun président n'a fait ce qu'il a fait de Leicester City. Je respecte tout ce qu'il a fait, et pas seulement pour le club de football, mais aussi au niveau caritatif", a déclaré Jake Tilson. "C'est une légende. Je pense que le football peut apprendre de lui et de la façon dont il a donné à la communauté locale."

Le vibrant hommage de son fils

"On dirait que c'est une fête, mais c'est l'un des jours les plus tristes pour le club. C'est une reconnaissance pour le président", a commenté un autre fan, Don Martin. Vendredi, le club a annoncé son intention d'ériger une statue de Vichai au stade, toujours orné des milliers de remerciements et gerbes en hommage à l'ancien propriétaire.

Son fils Aiyawatt, le vice-président du club, connu sous le nom de Top, a aussi rendu hommage à son père dans le programme du match de samedi. "Nous ne serons jamais en mesure de rembourser ce qu'il a fait pour nous - pour moi en tant que son fils, pour nous en tant que sa famille, pour tous ceux qui sont liés à Leicester City et au-delà - mais nous sommes déterminés à honorer sa mémoire et à préserver son héritage", a-t-il écrit.

Plusieurs joueurs, dont Jamie Vardy et Kasper Schmeichel, ainsi que l'entraîneur Claude Puel se sont rendus en Thaïlande pour assister aux funérailles de Vichai en début de semaine.