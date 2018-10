Liverpool l'emporte à Huddersfield (0-1) et rejoint City en tête

Un but de Mohamed Salah et puis s’en va : sur la pelouse d’Huddersfield, Liverpool a mis fin à une série de quatre matches sans victoire, toutes compétitions confondues, grâce à son attaquant égyptien. Peu inspirés dans les intentions, petits dans les ambitions, les Reds s’en contenteront alors que ce succès, très précieux, leur permet de rejoindre Manchester City en tête du classement. Les Terriers pourront regretter de ne pas en avoir voulu plus lors de leurs temps forts.

Liverpool n’aime pas trop de se déplacer sur la pelouse des équipes mal classées. Un paradoxe qui s’est encore vérifié sur le terrain d’Huddersfield, où les Reds n’ont pas montré un visage très conquérant, celui qui leur autorise jusqu'alors un début de saison canon. Mais, malgré les changements (Sadio Mené absent, Roberto Firmino sur le banc, Adam Lallana titulaire), les hommes de Jürgen Klopp sont parvenus à s’en sortir. Sans réel mérite. Il a suffi d’un éclair de Mohamed Salah, auteur d’un appel parfait qui a précédé une frappe imparable (0-1, 24e). L’Égyptien, incapable de s’entendre avec Daniel Sturridge dans le jeu, n’était pourtant pas dans un grand jour.

Un tout petit Liverpool

Toujours est-il que la victoire n’a tenu qu’à un fil. Car, après l’ouverture du score, les Terriers ont joué crânement leur chance jusqu’à la pause. Ils auraient même pu égaliser si le coup franc de Philip Billing avait attrapé le cadre (38e), si l’arbitre avait sifflé un penalty suite à une main dans la surface de James Milner (42e) et si Alex Pritchard n’avait pas été hors-jeu alors qu’il était parvenu à tromper Alisson (43e). Le tout en sachant que Jonathan Hogg a également trouvé la barre sur un missile de loin (31e).

Le tort d’Huddersfield aura été de ne pas y avoir cru davantage lors d’un second acte d’une tristesse infinie, à peine sauvée par un tir croisé de Salah (64e) et l’entrée en jeu de Fabinho pour les premières minutes de sa carrière en Premier League (70e). À l’arrivée, Liverpool ne retiendra que le résultat, synonyme d’invincibilité préservée en Premier League. Et de trône partagé avec Manchester City, qui avait infligé une manita à Burnley quelques heures plus tôt.