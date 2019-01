Manchester City fait tomber Liverpool pour la première fois de la saison (2-1)

Championnat relancé en Angleterre ! Les Reds s’inclinent pour la première fois de la saison en Premier League à Manchester City (2-1), lors de la 21e journée, sur des réalisations d’Agüero et de Sané alors que Firmino avait égalisé pour Liverpool. Les hommes de Jurgen Klopp ne comptent plus que 4 points d’avance en tête du classement sur leur adversaire du soir et 6 sur Tottenham, troisième du classement.

Liverpool n’a pas tenu le choc ! Et Liverpool n’est plus invincible... Voilà les deux enseignements que l’on peut tirer de ce choc de la 21e journée de championnat outre-Manche. Les Reds en resteront à une série de 20 matches sans défaite pour commencer la saison, loin des 38 des "Invincibles" d’Arsenal lors de l’exercice 2003-2004.

Les hommes de Jurgen Klopp n’ont jamais réussi à prendre la mesure des Citizens lors de cette rencontre encaissant même deux buts pour la première fois de la saison en championnat (seul le Paris SG avait réussi cet exploit sur les deux matches de leur confrontation en phase de poule de Ligue des champions).

City remercie la Goal-line technology

Malgré une nette domination dans le jeu, Manchester City a connu les pires difficultés à mettre en danger Alisson au cours de la partie (seulement 4 tirs cadrés au cours des 90 minutes). C’est même Liverpool qui a obtenu la première grosse occasion du match après un poteau de Mané suivi d’une mésentente entre Stones et Ederson, le défenseur anglais dégageant dans les mains de son gardien avant de sauver le ballon sur sa ligne (19e).

Mais juste avant la mi-temps (40e), Agüero a ouvert le score en fusillant Alisson à bout portant dans un angle fermé, son 10e but de la saison.

La domination des Mancuniens n’a fait que s’intensifier pendant la seconde période au cours de laquelle ils ont étouffé des Reds qui sont parvenus à égaliser contre le cours du jeu par l’intermédiaire de Firmino (64e). Moins de dix minutes plus tard (72e), Sané a redonné un avantage définitif à son équipe malgré une fin de match où la pression a été terrible et où les occasions se sont multiplié (82e, 84e, 90e).

Après ce résultat, Liverpool, Manchester City et Tottenham se tiennent désormais en 6 points en tête de la Premier League au bout de 21 journées. Plus que 17 matches et encore 51 points à prendre ! La course est (re)lancée !