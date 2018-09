Pour Pochettino, "la blessure de Lloris" est liée au "stress" du joueur

Le retour sur terre a décidément été brutal pour Hugo Lloris. Après avoir soulevé la Coupe du monde le 15 juillet dernier, le capitaine des Bleus multiplie les déboires depuis. Après avoir été condamné à une amende de 50 000 livres et d'une suspension de permis (20 mois) pour conduite en état d'ivresse, le gardien de Tottenham a connu ensuite une vilaine blessure à la cuisse. Résultat, le voilà éloigné des terrains depuis quelques semaines déjà.

" Je ne sais pas quand il sera disponible. "

Alors, forcément, le cas Lloris fait parler outre-Manche. Une nouvelle fois interrogé sur son gardien en conférence de presse jeudi, Mauricio Pochettino, l'entraîneur des Spurs, a expliqué que sa blessure à la cuisse pour bien être liée au stress causé... par son arrestation. "Je pense qu'il était stressé contre Manchester United. Le stress peut entraîner des blessures", confie le coach de Tottenham.

"Cette blessure l'aide maintenant à réfléchir et à être un peu plus détendu, car jouer après ce qui s'est passé représentait un stress énorme pour lui, poursuit-il. Je ne sais pas quand il sera disponible, nous espérons le plus vite possible. Si tout se passe comme prévu, l'idée est qu'il revienne à l'entraînement la semaine prochaine."