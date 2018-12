Premier League - Liverpool s'en sort, Chelsea lâche encore du terrain

Pendant quelques minutes, Manchester City a bien cru faire la bonne opération de la journée. Vainqueurs de Watford mardi, les Citizens ont vu Burnley ouvrir le score devant Liverpool peu après le retour des vestiaires par Cork (54e). Mais le bonheur était de courte durée puisque Milner (62e) et surtout Firmino sur son premier ballon après son entrée en jeu (69e) offraient l'avantage aux Reds. En fin de rencontre, Shaqiri donnait une ampleur plus importante au score (1-3). Liverpool reste invaincu et à deux points de City au classement.

Tottenham profite du revers de Chelsea

Pour accompagner ces deux formations sur le podium, une équipe londonienne en chasse une autre. Battu par Wolverhampton (2-1), 13e au classement avant cette journée, Chelsea laisse sa place à Tottenham, facile vainqueur de Southampton à Wembley (3-0). Les buteurs du soir se nomment Kane, Lucas et Son pour les Spurs alors que l'ouverture du score de Loftus-Cheek pour les Blues n'a pas suffi après les deux buts en quatre minutes de Jimenez et Jota à l'heure de jeu pour Wolverhampton.

Dans les autres matches de la soirée, Everton et Newcastle se sont quittés sur un match nul (1-1) tout comme Fulham et Leicester (1-1).