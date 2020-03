Les Gunners se relancent totalement dans la course aux places européennes. Les joueurs d’Arsenal ont enchaîné une troisième victoire de suite en championnat en dominant West Ham samedi (1-0) lors de la 29e journée de Premier League. Dominateurs mais peu tranchants face à des Hammers bien plus mordants, ils ont pu compter sur l’entrée en jeu remarquée d’Alexandre Lacazette, qui a inscrit l’unique but de la rencontre (78e). Neuvièmes du classement avec un match en retard à disputer, les hommes de Mikel Arteta peuvent toujours rêver de disputer la prochaine Ligue des champions.

Convaincu par la performance de ses défenseurs lundi dernier en FA Cup face à Portsmouth (victoire 0-2), Arteta a choisi d’aligner de nouveau une arrière-garde avec Sokratis Papastathopoulos à droite, le jeune Bukayo Saka à gauche et le novice Pablo Mari dans l’axe aux côtés de David Luiz. Cela n’a toutefois pas porté ses fruits, car Arsenal s’est révélé très fébrile derrière malgré ses 79% de possession de balle en première période.

West Ham a vite trouvé le poteau grâce à Bowen, après une relance ratée de Granit Xhaka (2e). Les Gunners s’en sont également bien sortis quand le très actif mais parfois maladroit Michail Antonio a mal ajusté sa passe vers Sébastien Haller sur un excellent contre (11e) avant de rater le cadre à bout portant en pivot après un corner (41e).

Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal) contre West HamGetty Images

Leno impeccable, Lacazette dans son jardin

Malgré le monopole du ballon, les Gunners ont buté sur des Hammers efficacement repliés dans leurs trente derniers mètres mais aussi très percutants au moment de se projeter vers l’avant. Si la défense d’Arsenal n’a pas craqué dans cette rencontre, c’est aussi grâce aux interventions bien senties de Bernd Leno. Le gardien allemand a commencé par sortir parfaitement dans les pieds de Haller (19e). Il a aussi repoussé la tête vicieuse d’Antonio d’une main ferme pour empêcher les visiteurs d’ouvrir le score (56e).

Entré à l’heure de jeu à la place du remuant mais peu puissant Eddie Nketiah, Lacazette a tout de suite fait preuve d’une belle envie et davantage pesé sur la défense de West Ham. Le Français a surtout fait trembler les filets adverses en profitant d’une remise de Mesut Özil après une frappe contrée de Pierre-Emerick Aubameyang (1-0, 78e). D’abord signalé hors-jeu, l’Allemand ne l’était finalement pas et le but a logiquement été accordé par le VAR. L’ancien avant-centre lyonnais a inscrit sept buts en Premier League cette saison, tous à l’Emirates Stadium. Il serait bien inspiré de débloquer son compteur à l’extérieur dès mercredi prochain lors du match en retard face à Manchester City (20h30).