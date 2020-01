Disons-le d’emblée, on ne retiendra pas grand-chose de ce Liverpool-Sheffield du 2 janvier 2020. Enfin, si quand même : la facilité dégagée par Sadio Mané pour le but du break, l’aspect clinique d’une équipe longtemps taxée de naïveté et une 19e victoire en 20 matches de Premier League. Avec 58 points depuis le coup d’envoi de la saison, les Reds égalent la performance de Manchester City de 2017-2018. Les hommes de Guardiola avaient cette année-là signé un record de 100 points en Premier League pour être sacré champions. Les hommes de Klopp en sont encore loin mais la finalité pourrait bien être la même.

Avec treize points d’avance (et un match de moins !) sur Leicester, cela sent bon sur les bords de la Mersey. Très bon même. Mais en écoutant les héros rouges, rien ne dépasse. Tout juste le sentiment du travail bien fait selon Jordan Henderson : "Le niveau de performance est vraiment très haut depuis longtemps, a expliqué le capitaine des Reds. On veut juste continuer comme ça, continuer de s’améliorer et de se concentrer pour les prochaines étapes".

Même son de cloche chez Klopp, un chouïa plus enthousiaste que son milieu de terrain cependant : "Je suis vraiment fier des gars, a expliqué l’entraîneur allemand. On ne doit pas prendre ce genre de victoires comme acquises. La façon dont on a contrôlé Sheffield United a été exceptionnelle". Exceptionnels de régularité malgré une saison déjà très remplie et un turnover finalement limité, les champions d'Europe le sont. D’ailleurs, Liverpool n’a plus perdu en Premier League depuis le 3 janvier dernier…

" On n’a pas des résolutions de nouvel an mais des résolutions de nouvelle saison "

C’était face à Manchester City (2-1) et cela fait donc un an tout pile qu’aucune équipe de Premier League n’a réussi à faire tomber le golgoth. 37 matches d’une longue série qui commence à le rapprocher de deux équipes légendaires : le Arsenal invaincu pendant 49 matches (mai 2003-octobre 2004) et le Chelsea de José Mourinho invaincu durant 40 rencontres (octobre 2004 à novembre 2005).

"Cette série dit beaucoup de choses positives sur nous. Je n’ai pas de mots pour ça, c’est exceptionnel, s’est enthousiasmé Klopp après coup. Ce soir, on a pensé à l’année d’invincibilité. Notre Nouvel An débute à la fin mai donc on n’a pas de résolutions de nouvel an mais des résolutions de nouvelle saison". Et visiblement, les Reds ont à cœur de les tenir jusqu'au bout. Histoire d’aller enfin chercher un trophée qui ne semble plus pouvoir leur échapper.