Il n'y aura pas de match entre Manchester City et Arsenal. Prévue ce mercredi soir, la rencontre entre les deux équipes a été reportée à une date ultérieure suite à la mise en quarantaine d'une partie de l'effectif d'Arsenal pour des mesures de précautions.

Les deux équipes ont officialisé la nouvelle dans la nuit à travers des communiqués. Arsenal a expliqué qu'"un certain nombre de joueurs", non précisé, avaient été placés en quarantaine à leur domicile pendant 14 jours, ainsi que "quatre membres de l'encadrement". Le report est dû à l'indisponibilité de ces joueurs, qui handicapait une équipe se débattant pour sortir du milieu de tableau (9e à cinq points du cinquième, Manchester United). Tous doivent sortir de quarantaine vendredi, afin de préparer la prochaine rencontre, à Brighton le lendemain. Et le risque qu'ils soient tombés malades est "extrêmement faible", a indiqué le club londonien dans un communiqué.

"La décision de reporter le match de ce soir a été prise par précaution et sur conseil des médecins, après qu'il eut été révélé que des membres du personnel d'Arsenal ont été en contact avec l'actionnaire de l'Olympiakos, Evangelos Marinakis, déclaré positif au Covid-19", a indiqué le champion d'Angleterre dans un communiqué.

Pas de nouvelle date pour le match

"Cependant, nous suivons à la lettre les consignes du gouvernement qui recommandent que toute personne entrée en contact avec quelqu'un contaminé au coronavirus doit s'isoler à la maison pour 14 jours", a-t-il ajouté. Aresnal a été éliminé de la Ligue Europa par Olympiakos fin février. Puis Evangelos Marinakis, propriétaire de l'Olympiakos et du club anglais de Nottingham Forest, a annoncé mardi avoir été contaminé par le coronavirus.

Aucun détail n'a été donné sur la date à laquelle pourrait se jouer ce choc de la Premier League. Pour Manchester City, actuel dauphin de Liverpool, ce report surcharge un peu plus un calendrier déjà bien garni. Les Citizens sont encore qualifiés en Ligue des champions, où ils recevront le Real Madrid le 17 mars en huitième de finale retour, et en Coupe d'Angleterre, où ils doivent se déplacer à Newcastle quatre jours plus tard. Arsenal est également en lice pour ces quarts de finale de Coupe d'Angleterre, avec un déplacement à Sheffield United prévu le 22 mars.

Le championnat anglais était jusque-là le dernier, parmi les plus importants d'Europe, à avoir été épargné par les mesures pour endiguer l'épidémie.