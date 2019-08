Liverpool à contre-courant sur le mercato ? "Cette équipe mérite une nouvelle saison"

La saison dernière, un petit point a séparé Liverpool de son devancier et champion d'Angleterre, Manchester City. Cet été, sur le marché des transferts, l'écart a été beaucoup plus grand. Les Citizens ont dépensé 155 millions d'euros. Liverpool ? 2 millions d'euros, en arrondissant le montant du transfert du jeune Sepp van den Berg (17 ans) à l'entier supérieur.

Les Reds doivent-ils s'en inquiéter ? Pas le moins du monde. Heureusement, l'argent est au foot ce qu'il est aussi à la vie : il ne fait pas le bonheur. Même s'il y contribue. Après tout, le club de la Mersey a été sacré champion d'Europe grâce à l'effectif avec lequel il s'apprête à ouvrir la Premier League, ce vendredi, face à Norwich City (21h00). Pour Jürgen Klopp, c'est déjà un motif de satisfaction.

Jürgen Klopp et ses hommesGetty Images

"Je sais que les gens en rient, mais c'est comme ça, a expliqué le technicien allemand en conférence de presse, dans des propos rapportés par Sky Sports. Garder une telle équipe n'est pas chose facile. La moitié du monde aimerait avoir ces gars-là ! Et ces gens ne paient pas avec des cacahuètes, ils ont de l'argent !"

Les recrues ? Oxlade-Chamberlain, Keita et Origi

Voilà pourquoi Liverpool n'a pas participé au concours de surenchères organisé autour de Nicolas Pépé. Avec le nombre de points obtenus la saison dernière, les Reds auraient été sacrés champions d'Angleterre à n'importe quelle autre époque. Pour ce nouvel exercice, faire aussi bien serait déjà une réussite.

Et pour faire mieux, Klopp et sa direction ont préféré miser sur les recrues internes et les "nouveaux joueurs", décrits ainsi par l'Allemand. Alex Oxlade-Chamberlain, revenu en fin de saison dernière après une grave blessure au genou. Naby Keita, qui avait manqué la demi-finale retour et la finale de la Ligue des champions. Ou encore Divock Origi, héros du titre européen, qui a prolongé son contrat au lieu de chercher un statut de titulaire ailleurs.

Alex Oxlade-ChamberlainGetty Images

"Asseyez-vous une seconde et regardez l'équipe : avons-nous besoin de plus de joueurs ? Les gens pensent que oui. Ils estiment que nous avons besoin d'un remplaçant pour Sadio Mané ou pour Mohamed Salah", a rappelé l'ancien coach de Dortmund. "Les gens pensent que les joueurs d'autres clubs sont meilleurs que les joueurs que nous avons ici, mais ils n'en ont pas la preuve".

Pourquoi acheter une nouvelle voiture alors que l'actuelle est fiable

"Cette équipe mérite une autre année ensemble, a insisté le coach allemand. Le vrai bonus, c'est de garder ces gars ensemble une année de plus." Et tant pis pour ceux qui se jetteront sur les comparaisons avec les autres membres du Big Six – à l'exception de Chelsea, interdit de recrutement. Manchester United (159 millions d'euros), mais aussi Arsenal (152 millions d'euros) ou Tottenham (114 millions d'euros) ont signé des gros chèques.

"Vous ne devriez jamais faire de transferts parce que d'autres clubs le font, a rappelé Klopp à Sky Sports. Cela n'a aucun sens, ce n'est pas à propos de ça. Simplement, ce qui est nouveau est toujours plus excitant. C'est comme avec une nouvelle voiture : votre ancienne voiture est fiable, mais vous en achetez une nouvelle et deux semaines plus tard, elle tombe en panne. Ça a l'air mieux, mais ce n'est pas le cas." Liverpool a une saison pour faire plier le marché automobile.