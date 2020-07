PREMIER LEAGUE - Au petit trot, Liverpool a finalement à faire céder Aston Villa ce dimanche à Anfield (2-0) grâce à Sadio Mané et Curtis Jones en fin de match. Les Reds gardent un bilan immaculé à domicile : 17 matches et 17 victoires.

Liverpool s’en contentera. Trois jours après la claque reçue sur la pelouse de Manchester City (4-0), le tout nouveau champion d’Angleterre, encore une fois pas dans son assiette, s’est relevé face au dix-huitième de Premier League, Aston Villa (2-0). Une victoire poussive mais qui permet aux Reds de continuer leur chasse aux records, tandis que les Villans restent dans la zone rouge.

17/17. Le bilan de Liverpool à domicile illustre l’extraordinaire saison des Reds. Si leur prestation du jour, poussive, avec une possession longtemps stérile face à l’avant-dernière défense du championnat, a été beaucoup plus ordinaire, les joueurs de Jürgen Klopp ne sont plus qu’à trois succès du record de victoires en une saison de championnat (32), et à une longueur d’égaler le record de victoires à domicile sur une saison de Premier League (18). Pourtant on a longtemps cru que les Reds allaient lâcher leurs premiers points de la saison à Anfield.

Liverpool en mode diesel

Avec une équipe légèrement remaniée (Origi plutôt que Firmino en attaque, Oxlade-Chamberlain et Keita à la place d’Henderson et Wijnaldum au milieu), les champions d’Europe en titre ont semblé aussi hagards qu’en fin de match à l’Etihad jeudi. Dean Smith, le coach des Lions, avait bien analysé les raisons du second revers de la saison des Reds en championnat, et a décidé d’opposer à la deuxième meilleure attaque de Premier League un bloc bas avec deux lignes de 4 très étirées, pour bloquer les côtés. Une tactique qui a longtemps muselé les coéquipiers de Sadio Mané, encore maladroit.

