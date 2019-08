Comme souvent, ce sont les Reds qui ont eu le dernier mot. Et comme d'habitude, ils ont une nouvelle fois dompté les Gunners. Liverpool a disposé facilement d'Arsenal, samedi, à Anfield (3-1) lors de la 3e journée. Plus entreprenants dans le jeu, les joueurs de Jürgen Klopp ont logiquement signé leur troisième succès de rang en championnat. Dominateurs la majeure partie du temps, les champions d'Europe ont également su s'appuyer sur une assise défensive solide pour contrarier les rares offensives adverses. Auteur d'un doublé (49e s.p, 58e), Mohamed Salah a été le bourreau des Gunners et le grand artisan de cette victoire qui laisse les Reds seuls en tête de la Premier League.

Liverpool a toujours autant de certitudes dans le jeu et ses adversaires en font les frais. Organisés dans leur 4-3-3 habituel, les Reds ont attaqué cette nouvelle rencontre en instaurant un pressing de tout instant sur le porteur du ballon. Les joueurs de Jürgen Klopp ont occupé rapidement la largeur du terrain et ont par la même occasion fait reculer les Gunners. Bien servi par Trent Alexander-Arnold, Georginio Wijnaldum n'est passé loin de faire trembler les filets (9e). Visiblement déjà très en jambes dans ce début de saison, les Reds ont continué d'imposer leur rythme.

Intenable Salah

Le bloc des Gunners a laissé de nombreux espaces, scénario idéal pour l'attaque des champions d'Europe. Si Nicolas Pépé a semé le trouble par intermittence (13e, 31e), les Reds ont développé leur jeu avec sérénité et ont fini par être récompensés, juste avant la pause, la tête de Joël Matip ne laissant aucune chance à Bernd Leno (41e, 1-0). Encore plus conquérants dans le second acte, les Gunners se sont alors écroulés devant le talent de Mohamed Salah. Retenu irrégulièrement dans la surface par David Luiz, l'attaquant des Reds a trouvé la faille, une première fois en se faisant justice sur penalty (49e, 2-0).

Les contres incessants de Liverpool ont totalement désorganisé le collectif adverse. À la suite d'un raid solitaire, l'Egyptien a déposé David Luiz et Nacho Monreal, pour s'offrir un doublé (58e). Les Reds n'ont pas levé le pied pour autant et ont continué à faire pression sur le camp adverse (65e, 72e). Toujours portés par un Salah virevoltant dans son couloir droit, les Reds auraient même pu alourdir le score mais ce sont finalement les Gunners qui ont trouvé le chemin des filets en fin de rencontre. Le but de Lucas Torreira (85e, 3-1) n'a toutefois rien changé. Ce sont bien les Reds qui l'ont emporté. Et nul doute que si l'ancien de la Roma conserve sa forme olympique, les champions d'Europe auront les armes pour batailler pour le titre.