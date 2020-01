On avait vu les prémices de la patte Mikel Arteta face à Chelsea (2-1), il y a trois jours, mais les Gunners avaient été renversés dans le temps additionnel après avoir mené tout le match. Cette fois, Arsenal a été récompensé. Opposé à Manchester United ce mercredi, le club londonien a décroché sa première victoire à domicile en Premier League depuis le 6 octobre (2-0), grâce à des buts de Nicolas Pépé (8e) et de Sokratis (42e). C'est le premier succès de la carrière d'entraîneur du technicien espagnol, intronisé fin décembre.

L'année 2020 commence donc de la meilleure des manières pour Arsenal, qui n'avait gagné qu'un seul de ses onze derniers matches de Premier League. D'abord bougés en début de match par une équipe de United en pleine confiance, les Gunners ont fini par se libérer après l'ouverture du score de Nicolas Pépé. L'Ivoirien s'est trouvé à la retombée d'un centre de Kolasinac dévié par Lindelöf, pour inscrire son troisième but de la saison en Championnat (8e, 1-0). Derrière, Arsenal a pris confiance et a pu installer le jeu quémandé par le nouveau coach : de la possession de balle, des changements de rythme, et un pressing de tous les instants.

La patte Arteta a d'ailleurs également payé sur coup de pied arrêté. Puisque c'est une combinaison (avec plusieurs joueurs dans les six mètres adverses) qui a permis à Sokratis d'offrir le break aux siens. Le Grec a parfaitement repris du droit un ballon repoussé par De Gea suite à une déviation de la tête de Lacazette au premier poteau (42e, 2-0). Comme face à Chelsea il y a trois jours, la première période des Gunners a été remarquable. Et l'avance aurait même pu être plus corsée encore. Mais ni Lacazette, après un geste technique réussi sur Maguire (32e), ni Torreira, sur un tir à l'entrée de la surface venu frôler le montant de David De Gea, ne sont parvenus à trouver la faille avant la pause.

Pépé très actif

Déçu d'être remplacé à trente minutes du terme malgré les applaudissements nourris de l'Emirates, Nicolas Pépé a réussi beaucoup de choses. Au-delà de son ouverture du score, l'ancien Lillois s'est montré très actif et dans tous les bons coups. Après un crochet dévastateur devant Maguire, c'est lui qui a trouvé le poteau sur une frappe enroulée du gauche à 20 mètres (37e). Mais à l'image de son équipe, il a payé les efforts de la première période et s'est éteint petit à petit en seconde, comme contre Chelsea.

Manchester United, en pleine confiance après ses deux victoires d'affilée mais privé de Paul Pogba, qui a rechuté de sa blessure à la cheville, a davantage poussé dans le second acte. Alors qu'il venait d'entrer en jeu, Andreas Pereira a fait passer un frisson à Mikel Arteta, en prenant sa chance sur le côté gauche de la surface. Mais son tir a pris le petit filet extérieur du but de Leno (59e). Le portier allemand s'est montré décisif devant Rashford (90e+3) sur une ouverture de Mata, alors que Wan-Bissaka n'a pas obtenu le penalty qu'il réclamait après un contact léger avec Aubameyang (70e). Arsenal a tenu, cette fois. Avec ce succès, les Gunners remontent au 10e rang. Ils reboostent surtout un capital confiance effrité depuis plusieurs semaines. De son côté, United manque l'occasion de reprendre du terrain sur Chelsea, et reste à cinq longueurs du Top 4.