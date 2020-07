Face à une équipe très accrocheuse de Brighton, les Reds de Liverpool se sont fait peur. Très rapidement devant au score grâce à deux buts de Salah (6e) et Henderson (8e), Liverpool a vu les locaux revenir à 1-2 à la 45e après le but de Trossard. Mohamed Salah, encore lui, a définitivement mis à l'abris les champions pour permettre aux Reds d'enchainer une 2e victoire de suite (1-3).

Liverpool continue sa chasse aux records envers et contre tout. Dans un match que l’on a cru plier dès la 8ème minute après les buts de Salah (6e) et d’Henderson (8e), les hommes de Jürgen Klopp ont peu à peu laissé revenir Brighton dans la rencontre. Les Seagulls ont ainsi réduit l’écart par Trossard (45e) avant que Salah ne s’offre un doublé (76e), devenant le 4ème joueur le plus décisif de l’histoire des Reds, pour offrir à son équipe une 30ème victoire cette saison en Premier League.

Comme face à Aston Villa, les Reds n’auront pas été totalement maîtres de leur sujet à Brighton. Bousculé par des Seagulls dont le maintien devrait être une formalité (9 points d’avance sur le premier relégable), Liverpool a longtemps été bousculé après pourtant avoir rapidement mené au score.

L’issue de la rencontre ne semblait en effet plus faire l’objet du moindre doute quant après seulement 8 minutes de jeu, Salah d’abord (6e) puis Henderson (8e) ont profité de deux pertes de balle plein axe de la défense de Brighton, conséquence du pressing haut de leur équipe, pour tromper Ryan. Mais les hommes de Graham Potter n’en sont pas restés là.

Bousculés, les Reds s'en sortent

Accrocheurs, les Seagulls sont progressivement revenus dans leur match et ont multiplié les situations (19e, 26e, 28e, 35e) avant logiquement de réduire l’écart par Trossard (45e) à la conclusion d’un joli centre de Lamptey. Le jeune latéral anglais, ancien de Chelsea, a d’ailleurs fait une prestation remarquée sur son côté droit, forçant Klopp à remplacer son adversaire direct sanctionné d’un carton jaune, Neco Williams, à la mi-temps.

Liverpool a plié mais n’a pas rompu. Même chahutée, la défense des Reds a toujours semblé garder une marge de manoeuvre sur les attaques adverses, ne concédant ainsi que 2 tirs cadrés durant toute la rencontre et aucun en deuxième période. Brighton a ensuite peu à peu baissé de rythme et Salah en a profité pour marque un doublé (76e) en coupant malicieusement de la tête un corner de Robertson au premier poteau et s’inscrire un peu plus dans la légende des Reds.

A 4 journées du terme de la saison et avec encore 12 points à prendre, les hommes de Jürgen Klopp continuent ainsi leur insatiable course aux records en s’offrant une 30ème victoire en Premier League quand le record sur un exercice est de 32 . En atteignant un total de 92 points quand le record sur un exercice est de 100 et en remettant Manchester City à 23 unités derrière quand l’écart record entre un champion et son dauphin est de 19 points. Trois records actuellement détenus par les Cityzens que les Reds pourraient effacer des tablettes d’ici la fin de la saison. Une chasse qui passera par un duel face à Burnley dès samedi.

