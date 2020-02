Leicester a raté l'occasion de passer provisoirement devant Manchester City à la 2e place de Premier League en n'obtenant qu'un match nul chez le solide Wolverhampton(0-0), vendredi lors de la 26e journée. Les Foxes restent, avec 50 points, à une longueur des Citizens qui ont vécu un vendredi déjà bien compliquée avec leur exclusion pour deux ans de tout compétition européenne annoncée plus tôt par le gendarme financier de l'UEFA pour infraction aux règles du fair-play financier.

Dans cette 26e journée étalée sur deux week-ends, les hommes de Pep Guardiola joueront en dernier, mercredi, en recevant West Ham. Mais ce résultat n'est pas si mauvais pour Leicester qui a concédé les meilleurs occasions à son adversaire, notamment un bel arrêt de Kasper Schmeichel devant Diogo Jota (10e) et une percée déterminée du latéral Ricardo Pereira (50e). Les locaux se sont même vus refuser un but de la tête par Wilfired Bony sur corner après une intervention de la VAR juste avant la pause, sur un corner joué à deux par Diogo Jota et Pedro Neto. Le premier a été jugé hors-jeu d'un rien sur la remise en retrait du second, une décision conforme au règlement mais qui a laissé sceptiques les Wolves.

Leicester s'est aussi retrouvé à 10 à un quart d'heure de la fin après l'expulsion de son milieu de terrain Hamza Choudhury pour un second carton jaune. Mais les hommes de Nuno Espirito Santo n'en ont pas profité et doivent se contenter de la 7e place provisoire avec 36 points, alors qu'ils auraient pu se rapprocher à 3 points de Chelsea, 4e et détenteur du dernier ticket virtuel pour la Ligue des Champions.