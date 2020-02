Ils sont intraitables. Malmené en première période, Liverpool a mis les bouchées doubles après la pause pour finalement s'imposer très largement face à Southampton (4-0), pour le compte de la 25e journée de Premier League. Mohamed Salah - par deux fois - Alex Oxlade-Chamberlain et Jordan Henderson ont participé au festival offensif des Reds, plus que jamais en tête du championnat anglais avec 22 points d'avance sur Manchester City.

16. Comme le nombre de succès d'affilée de Liverpool en Premier League. L'emprise des Reds sur le championnat anglais s'est encore un peu plus accentuée ce samedi après-midi avec cette énième victoire face à Southampton. Mais tout n'a pourtant pas été si simple pour la bande de Jürgen Klopp, confrontée à des Saints qui n'ont pas eu froid aux yeux.

Ce sont d'ailleurs les coéquipiers du virevoltant Moussa Djenepo - inépuisable sur son aile - qui ont dominé la première période. Avec un bloc positionné très haut sur le terrain, les joueurs de Ralph Hasenhüttl - à l'approche tactique louable - ont longuement gêné la relance des Reds avec un pressing de tous les instants, face à une défense de Liverpool affichant une rare fébrilité. Sans pour autant parvenir à tromper Alisson.

Réaction d'orgueil

Le second acte fut tout autre. L'orgueil étant sûrement passé par-là. Clinique, Liverpool n'a alors laissé aucune chance à Southampton. Demandez à Roberto Firmino - passeur décisif à trois reprises - et dont la qualité technique a encore illuminé le pré d'Anfield. Ajoutez à cela une finition chirurgicale incarnée par Mohamed Salah, auteur d'un doublé magistral (72e, 3-0 - 90e, 4-0). Alex Oxlade-Chamberlain (47e, 1-0) et Jordan Henderson (60e, 2-0) avaient lancé les hostilités, un peu plus tôt.

Mohammed Salah vom FC LiverpoolGetty Images

Avec 22 points d'avance sur Manchester City, son dauphin, Liverpool avance plus que jamais vers un titre de champion d'Angleterre qui lui échappe depuis 1990. Une avance confortable qui permet aux Reds d'aborder en toute confiance le huitième de finale aller de la Ligue des champions qui se profile face à l'Atlético Madrid, le 18 février prochain. Avec - en prime - le retour de blessure de Sadio Mané.

Dans les autres résultats de l'après-midi, l'Everton de Carlo Ancelotti a renversé Watford (2-3) avec un doublé de Yerry Mina, alors que West Ham et Brighton se sont offert un nul spectaculaire (3-3) qui ne fait les affaires de personne, en bas de tableau. Celui entre Newcastle et Norwich a été moins prolifique (0-0). De son côté, Sheffield United s'est provisoirement repositionné au cinquième rang de la Premier League après un court succès à Crystal Palace (0-1).