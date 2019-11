Celle-là, personne ne l'avait vu venir. Pas même Jürgen Klopp, au regard de son explosion de joie au coup de sifflet final. Dos au mur et menés 1-0 par une équipe d'Aston Villa offensive, solidaire et déterminée à ne pas reculer pendant une heure, les Reds ont longtemps flirté avec le fantôme d'une première défaite cette saison en Premier League. Mais Andrew Robertson d'abord (86e, 1-1) puis Sadio Mané ensuite (1-2, 90e+5) ont tout renversé.

Pourtant, les Villans étaient prévenus : ces derniers temps, les Reds finissaient toujours par s'en sortir. Face à Leicester, déjà, James Milner avait offert la victoire aux siens au bout du temps additionnel (90e+5, 2-1). A Old Trafford, les Reds avaient déjà inversé la tendance après avoir pourtant été menés 1-0 (score final 1-2). On pourrait aussi ajouter l’égalisation de Divock Origi (90e+4) cette semaine pour arracher une séance de tirs au but victorieuse face à Arsenal (5-5, 5-4 tab). La réussite se provoque. Mais les Reds vont devoir retrouver un petit peu de souveraineté s'ils veulent ne pas lâcher trop de points en route.

Liverpool - Manchester City le week-end prochain

D'autant que dans cette course effrénée au titre en Angleterre, les Citizens ont montré qu'ils avaient les mêmes ressources. Mené très tôt par Southampton ce samedi après-midi, après un but de James Ward-Prowse (13e), Manchester City a fini par s'imposer en toute fin de match. Comme Sadio Mané à Liverpool, Kyle Walker s'est distingué avec une passe décisive, pour l'égalisation d'Aguero (70e), avant d'offrir la victoire aux siens sur un but de renard (86e, 2-1).

Ce succès revêt une importance capitale pour City, dans l'optique du choc de dimanche prochain à Anfield. Car les joueurs de Pep Guardiola ont toujours six points de retard sur les Reds au sortir de cet après-midi de folie. Longtemps, Arsenal a cru faire la bonne opération en se rapprochant du podium grâce à un beau but d'Aubameyang sur un non moins beau travail dos au but d'Alexandre Lacazette (1-0, 20e). Mais les Gunners ont finalement dû se contenter d'un match nul suite à l'égalisation de Raul Jimenez (1-1, 76e). Au classement, Arsenal (5e) reste à bonne distance (3 points) de Chelsea et de Leicester, qui doivent encore jouer ce week-end.