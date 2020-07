PREMIER LEAGUE - Pas forcément impressionnant, notamment en première période, Manchester United a pourtant fait qu'une bouchée d'Aston Villa (0-3). Dans un match qui, après la pause, a longtemps semblé à sens unique, Bruno Fernandes (27e, sp), Mason Greenwood (45e) et Paul Pogba (58e) ont permis aux Mancuniens de revenir à un petit point de Leicester, quatrième.

La Ligue des champions continue de se rapprocher pour Manchester United. Les joueurs d’Ole Gunnar Solskjaer ont confirmé leur grande forme du moment en écrasant les Villans (0-3) dans le sillage d’un Bruno Fernandes étincelant et d’un Pogba buteur. Pourtant bien rentré dans la partie, Aston Villa ne s’est jamais remis du penalty généreux accordé aux Red Devils, qui reviennent à un point de la Ligue des champions et de Leicester, 4e. De leur côté, les Villans continuent de chuter au classement et se retrouvent 19e de Premier League, à quatre points du premier non-relégable.

Depuis le restart, il y a bien Manchester United et les autres. Les Red Devils sont intouchables depuis trois semaines, avec 13 points sur 15, meilleur total sur la période en Premier League, avec 17 buts inscrits en six rencontres. Avec le même onze de départ depuis quatre rencontres, une première depuis plus de dix ans, Manchester United n’aura douté qu’une vingtaine de minutes. Le temps pour Bruno Fernandes de se montrer une nouvelle fois décisif, avec l’assistance de Jonathan Moss. L’arbitre de la rencontre a très généreusement accordé un penalty au Portugais pour une faute de Konsa alors que le Mancunien semblait clairement le fautif. L’ancien du Sporting ne s’est pas fait prier pour ouvrir le score (27e) et mettre un gros coup derrière d’alors séduisants Villans.

Pogba, plus d’un an après

Car Aston Villa était plutôt bien rentré dans la rencontre, profitant du drôle de faux rythme qui s’était imposé pour se créer ce qui sera ses deux meilleures occasions du match. Mais Grealish, décevant ce jeudi soir, n’a pas cadré sa volée du gauche (18e) alors qu’il était seul. De son côté, Trezeguet a trouvé le poteau de De Gea (25e) après avoir gagné le ballon dans les pieds d’un Pogba un peu trop facile. Deux minutes plus tard, les Red Devils ouvraient le score. Dès lors, il n’y a plus eu qu’une seule équipe sur le terrain et les Mancuniens ont déroulé. Encore plus après le second but mancunien de Greenwood (45+3e), d’une violente frappe à l’entrée de la surface. Tout allait trop vite, était trop précis pour des Villans qui ont vite, trop vite, baissé pavillon.

Et, malgré un Pepe Reina inspiré (35e, 37e, 91e) et de gros ratés de Fernandes (45e) et Wan-Bissaka (49e), Manchester a signé un quatrième succès en cinq rencontres en marquant trois buts ou plus grâce à la première réalisation de Paul Pogba depuis plus d’un an et celle inscrite le 13 avril 2019. Un but qui n’est pas sans rappeler celui marqué en finale de Coupe du monde, avec une petite frappe toute en finesse à l’entrée de la surface (58e).

Monté en puissance au cours de la rencontre, le Français a encore livré une grande performance, que ce soit dans le jeu offensif (90% de passes réussies, 3 occasions créées) ou défensif (6 duels gagnés sur 10, 8 ballons récupérés). Une bonne nouvelle supplémentaire pour un Manchester plus que jamais dans la course à la Ligue des champions.

