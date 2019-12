Rui Patricio, l’expérience du dernier rempart

Avoir dans ses rangs le gardien titulaire d’une des meilleures sélections européennes, ce n’est pas donné à tout le monde. Wolverhampton peut s’en vanter. Avec le vainqueur de l’Euro 2016 comme dernier rempart, « Les Loups » disposent d’un portier de qualité et expérimenté. A 33 ans, Rui Patricio cumule plus de 600 matchs en professionnel, dont une centaine en coupe d’Europe (Ligue des champions et Europa League confondues). Et le Portugais a de beaux restes, au vu des ses prestations actuelles sur les pelouses anglaises.

Au cœur d’une victoire méritée face à Manchester City (3-2), lors de la 19e journée de Premier League, Rui Patricio s’est illustré en stoppant deux penaltys consécutifs de Raheem Sterling. Décisif à de nombreuses reprises cette saison, le gardien portugais ne dispose pas d’une des charnières les plus sereines du championnat anglais. Et si Wolverhampton a la 7e meilleure défense de Premier League à la mi-saison, c’est en grande partie grâce à son portier. Malgré son âge, Rui Patricio dispose encore de bons reflexes sur sa ligne et se positionne parmi les bons gardiens de Premier League.

Ruben Neves, la pépite

Il a 22 ans et une belle carrière l’attend. Recruté à l’été 2017 contre 17 millions d’euros au FC Porto, Ruben Neves s’est imposé comme la clé de voûte du milieu de Wolverhampton. Il est, notamment, l’un des éléments clés de la montée des Wolves en Premier League lors de la saison 2017/2018. Une saison remarquable qui avait poussé la direction sportive du club à prolonger son contrat jusqu’en 2023. Aujourd’hui, la valeur marchande du milieu de terrain a plus que doublé et avoisine les 50 millions d’euros, selon Transfermarkt.

Aligné aux côtés de Joao Moutinho cette saison, il forme avec son compatriote un duo de qualité au milieu de terrain. Si ses statistiques sont loin d’être stratosphériques (3 buts et 2 passes décisives toutes compétitions confondues), c’est bien dans le jeu que Ruben Neves s’illustre. Positionné devant la défense durant les premières journées du championnat, il dictait le tempo de son équipe en alternant jeu court et jeu long. Aujourd’hui, son entraîneur Nuno l’a replacé plus haut en lui attribuant toutes les tâches d’un milieu box-to-box. Un rôle qui convient parfaitement aux qualités techniques et physiques du Portugais. A six mois de l’Euro 2020, Ruben Neves aura sans doute à cœur de s’illustrer avec son club pour gagner sa place en sélection. De bon augure au vu des ambitions des Wolves.

Adama Traoré, la bonne surprise

International espagnol et formé à la Masia, Adama Traoré n’a que très peu joué dans son pays natal : quatre matchs en professionnel avec le Barça, deux sélections avec les Espoirs. C’est en Angleterre que le milieu de terrain de formation va faire ses premières saisons complètes, à Aston Villa (2015-2016) mais surtout à Middlesbrough (2016-2018). Il s’engage ensuite du côté de Wolverhampton. Explosif mais trop imprécis et brouillon durant ses premiers exercices outre-Manche, il s’impose aujourd’hui comme l’une des révélations de la saison en Premier League.

Si la transformation physique du joueur agite la toile depuis plusieurs jours, c’est son évolution dans le jeu et ses progrès techniques qui permettent à Adama Traoré d’atteindre son niveau actuel. Positionné sur l’aile dans le 3-4-3 de Nuno, Traoré a comme tâche de serrer la ligne de touche et de percuter. L’espagnol s’y attèle parfaitement et multiplie les centres, tentatives de débordements et un-contre-un. Constamment dangereux, il est le calvaire des défenseurs de Premier League depuis plusieurs semaines. Une activité qui paie : sur le plan comptable, il réalise à ce stade la meilleure saison de sa carrière (5 buts et 7 passes décisives toutes compétitions confondues). S’il continue sur ce rythme, Traoré sera très précieux pour les Wolves durant la deuxième partie de saison.

Raul Jimenez, le facteur X

Si vous vous demandez qui est l’homme de la première partie de saison des Wolves, il faut chercher le numéro 9. Prêté avec option d’achat par Benfica lors du mercato estival de 2018, Raul Jimenez est définitivement acheté par Wolverhampton en avril dernier. Montant de l’opération : 38 millions d’euros. Jimenez devient alors la recrue la plus chère de l’histoire du club. Mais une chose est sûre, la direction sportive du club ne regrette pas cet investissement.

A la mi-saison, Jimenez est non seulement le meilleur buteur du club mais aussi le meilleur passeur. Toutes compétitions confondues, il a inscrit 17 buts et délivré 9 passes décisives. Polyvalent, il peut évoluer avec un autre attaquant dans le 3-5-2 mis en place par Nuno au début de la saison, ou seul en pointe, comme dans le 3-4-3 installé depuis début novembre. Très habile techniquement, il a les qualités d’un neuf moderne : Raul Jimenez participe au jeu et est tout autant à la construction qu’à la finition des occasions de Wolverhampton. "Je veux faire l’histoire du club", avait déclaré l’attaquant au moment de sa signature définitive. A 28 ans, Raul Jimenez semble bien parti réaliser la meilleure saison de sa carrière.