Arsenal fait mal aux Wolves

Bukayo Saka of Arsenal celebrates after scoring a goal to make it 0-1 during the Premier League match between Wolverhampton Wanderers and Arsenal FC at Molineux on July 4, 2020

PREMIER LEAGUE - Un but de Saka juste avant la pause et un autre de Lacazette en fin de match ont permis à Arsenal de s'imposer sur la pelouse de Wolverhampton (0-1) samedi lors de la 33e journée. Une bien mauvaise opération pour les Wolves. S'ils restent à la 6e place, ils décrochent dans la course à la Ligue des champions après les succès de Leicester et Manchester United.

Arsenal ne lâche rien. Pas flamboyants mais solides comme rarement cette saison, les Gunners se sont offerts une grosse victoire sur le terrain de Wolverhampton (0-2) grâce à des réalisations de Saka (43e) et de Lacazette (86e) et se relancent dans la course à l’Europe. Les hommes d’Arteta reprennent provisoirement la 7e place qualificative en Europa League à Sheffield et reviennent à 6 points du top 4 avant le match de Chelsea face à Watford. Première défaite depuis la reprise du championnat pour les Wolves qui laissent filer Leicester et Manchester United dans la course à la C1.

Premier League Wolverhampton, grande réussite de Jorge Mendes… et bientôt sa victime ? IL Y A UN JOUR

Face à Wolverhampton, les Gunners n’ont pas ébloui la Premier League mais ils ont montré du caractère, un visage qu’on ne leur connaissait pas, ou trop peu. Et heureusement pour Arteta et ses joueurs, cela aura suffi à venir à bout de Wolves qui avaient laissé leurs crocs aux vestiaires.

Une première depuis 2015

Car Arsenal n’a pas convaincu dans le jeu. Il aura ainsi fallu attendre la 26e minute de jeu pour voir une première frappe par l’intermédiaire d’Aubameyang. Pas surprenant lorsque l’on sait que c’est le trio David Luiz-Mustafi-Kolasinac qui a touché le plus de ballons (74, 72 et 72) côté gunners. Mais Arsenal a été chirurgical. Un but de Saka en fin de première période (43e), qui est venu reprendre de volée un centre dévié de Tierney, et un autre de Lacazette en fin de match (86e) sur la première frappe cadrée du club londonien après la pause lui ont permis d’obtenir sa première victoire à l’extérieur en Premier League contre une équipe mieux classée que lui depuis septembre 2015.

Malgré ses difficultés à créer du jeu, à l’image des trois attaquants Saka, Nketiah et Aubameyang qui ne se sont échangés que 5 petits ballon au cours de la rencontre, Arsenal aura réussi à forcer le verrou de Wolverhampton qui n’avait plus été percé en championnat depuis 448 minutes.

La défense des Gunners n’a ensuite eu qu’à gérer les timides attaques des hommes d’Espirito Santo qui ont manqué d’efficacité en ne cadrant qu’une seule de leurs 10 tentatives. La rentrée de Jota et le passage d’une attaque à 2, à 3 avec Traoré côté droit pour profiter de sa vitesse n’auront rien changé. Les Wolves qui restaient sur 7 cleans sheets lors de leurs 8 derniers matches de championnat s’inclinent pour la première fois depuis la reprise de la Premier League outre-Manche et laissent échapper des points capitaux dans la course la C1 avant de se déplacer sur le terrain de Sheffield United. Pour Arsenal, c’est une victoire qui a de quoi remonter le moral des troupes avant d’affronter successivement Leicester, Tottenham et Liverpool. L’Europe se mérite.

Premier League Aubameyang fait coup double, Arsenal réalise la passe de trois 01/07/2020 À 18:52