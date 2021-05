Arsenal ne sera sans doute pas européen l’année prochaine, mais Arsenal s’est consolé. Après son élimination contre Villarreal en demi-finale de la Ligue Europa jeudi dernier, les Gunners se sont remis dans le droit chemin en disposant de West Bromwich Albion à l’Emirates Stadium (3-1), ce dimanche en Premier League. Grâce à deux réalisations d'Emile Smith-Rowe et de Nicolas Pépé en première période mais aussi un magnifique coup franc de Willian pour boucler le suspense dans cette rencontre, les hommes de Mikel Arteta sont revenus à cinq points de la sixième place occupée par Liverpool. De son côté, WBA est mathématiquement relégué en championship à trois journées de la fin du championnat.

Au départ de la rencontre, Arteta avait décidé de laisser plusieurs cadres au repos : Alexandre Lacazette et Pierre-Emerick Aubameyang ont ainsi démarré sur le banc des remplaçants, tout comme Thomas Partey. En revanche, les Londoniens ont compté d’emblée sur la vitesse de course d’un Bukayo Saka dans tous les bons coups. Sur un énième déboulé côté gauche, le latéral a servi Emile Smith-Rowe pour permettre au joueur formé au club d’ouvrir le score d’une reprise de volée (29e, 1-0). Lancé dans une spirale positive, Arsenal a doublé la mise grâce à Nicolas Pépé d’une somptueuse frappe enroulée du pied gauche (35e, 2-0). Condamné de gagner à l’Emirates Stadium pour espérer se maintenir en Premier League, West Bromwich doit alors marquer trois fois.

West Brom en championship

Réalisable ? Non puisque dans les faits, les hommes de Sam Allardyce ne sont parvenus qu’à réduire l’écart grâce à l’intenable Matheus Pereira d’une belle frappe croisée (67e, 2-1). Et Arsenal a dominé la quasi intégralité de la deuxième période. Toujours intenable, Saka a centré dans la course de Callum Chambers et Smith-Rowe mais aucun des deux n’a poussé le ballon dans les filets (59e) et l’entrée d’Alexandre Lacazette n’a pas permis à l’attaquant français d’inscrire son quatorzième but en Premier League cette saison. Cela dit, Willian s’est offert son premier but sous les couleurs d’Arsenal grâce à un délicieux coup franc dans la lucarne (90e, 3-1). Avec dix points de retard sur Burnley à trois journées de la fin, Allardyce est relégué en deuxième division pour la première fois de sa carrière d’entraîneur, démarrée en 1992. La voilà, la page d’histoire.

