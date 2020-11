La VAR a encore changé le cours du match lors de cette rencontre entre Brighton et Liverpool pour le compte de la 10e journée de Premier League. Un but refusé pour Mohamed Salah à la demi-heure de jeu, qui a été signalé en position de hors-jeu pour quelques millimètres et un penalty accordé à Brighton sur une simulation de Danny Welbeck dans le temps additionnel de la seconde période (91e). Un match nul (1-1) pour Liverpool qui a perdu deux précieux points dans la course au titre mais aussi James Milner, sorti sur blessure à la 72e minute.

Ligue des champions Surprise à Anfield : L'Atalanta s'offre Liverpool 25/11/2020 À 21:58

Panique en défense pour l'équipe de Jurgen Klopp

Les Reds ont voulu se reprendre après l’échec contre l’Atalanta Bergame en phase de poule de la Ligue des champions (0-2), mais c’est une occasion manquée pour les hommes de Jürgen Klopp. Défensivement, ils ont fait preuve d’une grande fébrilité face à Aaron Connolly en première période, surtout Neco Williams qui a offert un penalty aux joueurs de Brighton à la 20e minute alors qu’il était pris de vitesse par l’attaquant irlandais dans la surface de réparation.

Sur son côté gauche, Andrew Robertson a subi les offensives respectives de Solly March et Leandro Trossard qui ont adressé d’excellents centres et passes en profondeur à Danny Welbeck en seconde période (53e, 80e, 87e et 90e). Heureusement pour les champions en titre, Nathaniel Philips a sauvé son équipe à la 87e minute du match en interceptant à deux reprises le ballon dans les pieds des joueurs de Brighton. Le manque de Joe Gomez, Virgil van Dijk et Trent Alexander-Arnold se fait ressentir à Liverpool.

Diogo Jota, pièce maîtresse de l’effectif des Reds

L’unique buteur du côté des Reds a, encore une fois, démontré tout son talent sur la pelouse. Hormis son but à l’heure de jeu (60e), l’international portugais a prouvé qu’il était le joueur le plus créatif de ce match. Il a donné le tournis à ses adversaires sur son côté gauche dès la 2e minute avec un très bon centre pour Mohamed Salah. Ben White a commis de nombreuses fautes sur l’attaquant de Liverpool (7e, 14e, 81e ) en ayant pourtant fait la différence et parti en direction du but. Lorsque l’on voit la performance catastrophique de Takumi Minamino et le peu de ballons touché par Roberto Firmino et Mohamed Salah, on est en droit de se demander si Diogo Jota n’a pas acquis une place définitive dans le 11 de départ de Liverpool.

Brighton a encore prouvé qu’il a les armes pour tenir tête face aux meilleures équipes de Premier League. Au milieu de terrain, Neal Maupay avant sa sortie sur blessure (26e), a dominé Georginio Wijnaldum lors des différents duels entre les deux joueurs tandis que Solly March et Yves Bissouma ont fait vivre un enfer à Takumi Minamino. Le Français a même raté un penalty pendant ce match. Certes, Liverpool n’a pas évolué avec ses défenseurs habituels mais Aaron Connolly et Danny Welbeck n’ont pas eu de mal à se débarrasser de joueurs expérimentés comme Andrew Robertson, James Milner et Fabinho. Brighton est actuellement 16e du championnat avec six points d’avance sur le premier non-relégable. Ce point du match nul face à un prétendant au titre pourrait notamment faire du bien en fin de saison.

Ligue des champions Blessures, boxing day et pression des diffuseurs : Klopp et Liverpool au bord de la rupture 25/11/2020 À 11:45