Départ manqué par Manchester United. Pour leur premier match de la saison, les Red Devils se sont inclinés, à domicile qui plus est, face à une solide équipe de Crystal Palace (1-3). Si Donny van de Beek, remplaçant au coup d’envoi, a marqué pour ses débuts en Premier League, les troisièmes du dernier championnat, peu inspirés, ont plié notamment après un doublé de Wilfried Zaha.

Roy Hodgson et les Eagles avaient parfaitement préparé leur coup. Face au demi-finaliste de la dernière Ligue Europa, Crystal Palace a enchaîné et acquis une deuxième victoire en autant de matches de Premier League, prenant ainsi un départ canon. Le déficit physique des joueurs de Manchester United, dont c’était la reprise, explique seulement en partie la méforme affichée dans un Old Trafford à huis clos.