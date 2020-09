"Avec Bielsa, tu t'amuses toujours". Lui aussi scotché devant devant sa télé et un Liverpool-Leeds (4-3) complètement fou, Benjamin Mendy a préféré prévenir un Gary Lineker sur Twitter. L'ancien international anglais, devenu aujourd'hui consultant, venait à peine de poster un message après l'égalisation temporaire (3-3) des Peacocks. Un parmi tant d'autres. L'international français de Manchester City, qui a bien connu "El Loco" à l'OM, n'aurait raté pour rien au monde le premier match de son ancien entraîneur en Premier League. Comme nous, comme vous, il s'est régalé.

Football Transferts - McManaman verrait d'un bon oeil un retour de Bale en Premier League IL Y A UNE HEURE

Bielsa a fait du Bielsa

Il ne fallait en tout cas pas être en retard devant son téléviseur. Après un peu plus d'une trentaine de minutes de jeu, il y avait déjà eu : un penalty, cinq buts et des occasions à tout-va. Oui, la Premier League était bien de retour. Elle nous avait (beaucoup) manqué. A l'expérience, les hommes de Jürgen Klopp sont parvenus à s'extirper du piège in extremis, après avoir été à nouveau rejoints en deuxième période. Et encore une fois sur une nouvelle erreur de ceux de Marcelo Bielsa, un peu trop maladroits et inexpérimentés. Mais pour ce dernier, les enseignements sont ailleurs.

Pendant quasiment toute la rencontre, Leeds a fait jeu égal avec Liverpool. Promu, oui, mais pas peureux. Les Peacocks ont regardé les Reds dans les yeux. Ils ont fait honneur à leur philosophie, leur entraîneur et leur jeu. Des sorties de balle au pressing, des actions en une touche à la coordination des appels : Bielsa a fait du Bielsa. Et c'est toujours un plaisir à voir. Sur le troisième but, pas moins de cinq joueurs étaient dans la surface adverse. A l'heure de jeu, la possession du ballon était favorable à Leeds, premier promu à inscrire trois buts pour son retour dans l'élite depuis Hull City en 2008. Lors des cinq dernières saisons, seulement une équipe hors du "Top 6" anglais est parvenue à avoir plus de 50% de possession à Anfield : Brighton en 2019-2020.

"Quel match !"

"Par moments, nous avons pu être supérieurs. Mais dans l'ensemble, Liverpool l'a été plus que nous. À ce niveau, les erreurs égalent les buts, a expliqué Marcelo Bielsa après la rencontre. Nous avons joué avec notre style et nous aurions pu éviter la défaite. Ce que nous cherchons à faire, c'est jouer contre nos adversaires avec le style que nous aimons imposer. Mais je ne suis jamais heureux après une défaite. On a encaissé quatre buts et plusieurs étaient évitables, parce qu'ils sont arrivés d'une façon qu'on avait anticipée. Mais parfois arriver à imaginer ce qui va se passer ne veut pas dire qu'on arrivera à l'empêcher. C'est donc une déception puisqu'on savait qu'on pouvait en encaisser comme ça"

Marcelo Bielsa Crédit: Getty Images

En face, Jürgen Klopp semblait éprouvé après un tel combat. Si le champion a vacillé, il n'a pas chuté. Et l'entraîneur allemand oscillait entre la satisfaction d'avoir empoché les trois points et la réflexion que les erreurs défensives des Reds ont réclamée. "Quel match, quel adversaire, quelle performance des deux équipes. Un vrai spectacle, j'ai adoré ça, s'est-il exclamé après la rencontre. C'est assez rare de voir autant de buts dans un match, nous avons une marge de progression en défense mais ce n'est pas inhabituel après un premier match. Leeds a provoqué nos erreurs, mais nous pouvons faire mieux."

"Les gens qui connaissent le football se doutaient que Leeds pourrait nous poser des problèmes parce qu'ils peuvent en poser à tout le monde, a ajouté Klopp. Nos erreurs étaient flagrantes, donc on va travailler sur ça et s'améliorer. Mais par moments on a joué un football exceptionnel et ce n'était pas évident pour un premier match de la saison. On n'avait pas fait une préparation où on a tout survolé. Tout le monde a pu voir l'intensité qu'on a mise dans le match. On était prêt au combat, c'était un point qu'on voulait démontrer et les garçons l'ont fait. Et si le score avait été de 3-3, j'aurais dit la même chose." Nous aussi, probablement, aurions dit la même chose : merci messieurs !

Ligue 1 Saint-Etienne, c'est sérieux IL Y A UNE HEURE