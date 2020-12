Tout avait bien commencé ce 26 février 2016, avec un doublé face à Midtjylland en Ligue Europa, puis un autre deux jours plus tard en Premier League face à Arsenal. Quatre ans et dix mois plus tard, la sensation du football anglais a atteint ce samedi les 50 buts dans le championnat anglais grâce à une frappe croisée pleine de sang-froid pour ouvrir le score sur la pelouse de Leicester (2-2). Et si son après-midi l'a un peu plus inscrit dans la grande histoire de Manchester United, elle nourrira sans doute les frustrations de l'international anglais et de son club.

Côté pile, Rashford, à 23 ans et 56 jours précisément, est devenu le troisième plus jeune joueur de Manchester United à atteindre la barre des 50 buts en Premier League. Seuls Wayne Rooney (22 ans et 157 jours) et Cristiano Ronaldo (22 ans et 341 jours) se sont montrés plus précoces que lui. C'est dire les promesses que couve son flamboyant début de carrière.

Impliqué sur 19 buts en 22 matches

Il n'est que le cinquième Anglais des Red Devils à atteindre cette barre depuis que la Premier League (1992) existe et rejoint un cercle prestigieux constitué de Wayne Rooney, Paul Scholes, Andy Cole et David Beckham. Un couronnement qui récompense une année réussie, la meilleure de sa carrière. Car s'il a explosé très jeune, Rashford a aussi connu quelques trous d'air. Mais cette saison, il est irrésistible puisqu'il est impliqué sur 19 buts (13 réalisations et 6 passes décisives) en 22 matches.

Côté face, "Rashers" a vécu une après-midi bien plus contrastée. S'il s'est inscrit un peu plus dans la grande histoire des Red Devils, il a aussi raté quelques balles de match. Et si Manchester United a concédé un nul frustrant (2-2) après avoir mené à deux reprises au score, c'est aussi à cause de la maladresse de son attaquant. Dès les toutes premières minutes, Rashford, qui n'a inscrit que 4 buts de la tête en Premier League, a démontré qu'il avait encore de gros progrès à faire en la matière. Car lorsque Bruno Fernandes lui a déposé le ballon sur la tête, l'Anglais, absolument seul et dans un fauteuil à quatre mètres du but, a complètement raté sa tentative.

Nous aurions dû nous mettre à l'abri

En seconde période (60e), c'est Kasper Schmeichel qui l'a mis en échec au terme d'un face-à-face dont le portier danois de Leicester est sorti victorieux. Deux grosses occasions ratées qui coûtent cher à l'heure de faire les comptes pour les hommes de Solskjaer. "Je suis content qu'il ait marqué parce qu'il sait qu'il a raté une grande opportunité en début de match", a commenté le coach norvégien. "Je suis déçu parce que nous aurions dû nous mettre à l'abri." Rashford est en partie responsable. Et son après-midi lui laissera sans doute un goût d'inachevé.

