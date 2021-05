Liverpool entretient ses espoirs de qualification pour la future Ligue des champions. Les Reds de Jürgen Klopp ont obtenu une victoire un peu compliquée, mais indispensable, face à Southampton, à Anfield (2-0). Ils ont pu compter sur Sadio Mané et Thiago Alcantara, tous deux buteurs dans ce succès précieux. Au classement, Liverpool revient à six longueurs de la quatrième place détenue par Leicester, avec un match en moins à jouer contre Manchester United. Tout est encore possible, donc, dans ce sprint final.

Les Reds n’ont plus trop le droit à l’erreur alors que la saison 2020/2021 rendra bientôt son verdict. Pour obtenir un ticket pour la Ligue des champions, il faut tout gagner et prier. Face à Southampton, Liverpool a fait le boulot, même si la prestation ne restera pas dans les annales. Pour preuve, le premier quart d’heure a été poussif pour Sadio Mané et ses coéquipiers. Après une barre trouvée par Georginio Wijnaldum (26e), il a même fallu qu’Alisson s’emploie face à Che Adams, en cruel manque de réussite dans cette rencontre (30e). Sur l’action d’après, Sadio Mané a parfaitement repris un caviar de Mohamed Salah pour l’ouverture du score (1-0, 31e). L’Égyptien avait précédemment perdu son duel avec Fraser Forster (19e). Il a par la suite buté sur un bon retour de Jannik Vestergaard (36e).

Liverpool reste en embuscade

Loin d’être impériaux, les Reds ont parfois donné l’impression d’être sur un fil. Ils se sont quelque peu endormis après la pause, au point de permettre aux Saints de croire, un peu, à l’égalisation. Alisson a encore dû se distinguer sur une reprise d’Ibrahima Diallo (71e) tandis qu’Adams n’a pas profité d’une mauvaise relance du gardien adverse avec une frappe manquant de détermination (77e). Ces munitions gâchées pourront faire naître des regrets dans les rangs de Southampton, qui a cédé une seconde fois face à une frappe aux 20 mètres de Thiago (2-0, 90e).

À l’arrivée, malgré une prestation en dent de scie, Liverpool est toujours en vie dans une course à l’Europe haletante. Les Reds vont mieux, avec une quatrième victoire en six journées et, surtout, une invincibilité prolongée en Premier League. Il faudra confirmer ce net regain de forme face à Manchester United. À l’issue de ce choc, on devrait en savoir un peu plus sur ce qui est encore faisable pour les hommes de Jürgen Klopp dans cet exercice bien compliqué, sachant que tout ne dépendra pas d’eux.

